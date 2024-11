Napoli é surpreendido pela Atalanta e perde chance de disparar na liderança do Italiano

O Napoli desperdiçou uma grande oportunidade de disparar na liderança do Campeonato Italiano ao ser surpreendido em casa pela Atalanta, no estádio Diego Armando Maradona, por 3 a 0, neste domingo, pela 11ª rodada. Os gols da partida foram marcados pelo atacante nigeriano Lookman, duas vezes no primeiro tempo, e por Retegui, já nos minutos finais

A derrota encerra uma sequência de cinco vitórias consecutivas do Napoli e consolida o bom momento da Atalanta, que chega a cinco triunfos seguidos na competição. A equipe de Nápoles continua na liderança, com 25 pontos, mas viu o seu adversário encostas, agora com 22.

Esta é também a segunda derrota seguida do Napoli em casa para a Atalanta. Na temporada passada, sofreu um revés de 3 a 0. O retrospecto geral, no entanto, continua muito favorável, com 52 vitórias, 33 empates e 34 derrotas.

O Napoli entrou no jogo tendo sofrido apenas cinco gols em de jogos, mas precisou de apenas 31 minutos para sofrer dois gols, durante um primeiro tempo sonolento, de pouca criação. Nem parecia o líder do campeonato em campo.

A Atalanta inaugurou o placar aos dez, em um belo chute de Lookman. O Napoli viveu o seu melhor momento na partida logo na sequência, mas o arremate de McTimoney acertou a trave. Após o lance, a equipe visitante tomou conta do meio de campo e soube muito bem administrar a vantagem.

Aos 31, Lookman arriscou de fora da área e mandou no canto direito do goleiro para fazer 2 a 0. No segundo tempo, a Atalanta chegou a fazer o terceiro, com Kolasinac, mas a arbitragem pegou impedimento no lance e invalidou o gol.

O Napoli teve alguns poucos lampejos de bons momentos, mas não foi eficaz e ainda levou o terceiro. Aos 47, Retegui recebeu de Bellanova dentro da área e pegou de primeira para surpreender Alex Meret e dar números finais ao duelo.