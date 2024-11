Inter vence o Venezia no sufoco e fica a um ponto do líder Napoli no Italiano

Na caça à liderança do Campeonato Italiano, a Inter de Milão recebeu o frágil Venezia no estádio San Siro, em Milão, neste domingo, e, apesar da dificuldade em furar a retranca adversária e do susto nos acréscimos, quando o visitante teve seu tento anulado pelo VAR, venceu por 1 a 0, gol de Lautaro Martínez. O triunfo ampliou a invencibilidade da equipe da casa para seis partidas na competição.

Desta forma, a Inter aproveitou a derrota do Napoli para a Atalanta, mais cedo, para reduzir sua distância da ponta da tabela para apenas um ponto. A equipe de Simone Inzaghi chegou a 24 pontos, na vice-liderança, contra 25 do conjunto celeste. As duas equipes se enfrentam na próxima rodada, no domingo, às 16h45 (horário de Brasília). Já o Venezia soma apenas oito pontos em 11 partidas e continua na zona de rebaixamento.

Favorita no confronto, a Inter foi para cima desde o primeiro minuto e teve maior volume de jogo no primeiro tempo, mas não conseguiu transformar seu domínio em gols. Aos 6 minutos, Lautaro Martínez arriscou o chute da entrada da área, mas mandou a bola à direita da meta dos visitantes.

Quando não falhava nas finalizações, o time do técnico Simone Inzaghi parava nas mãos de Stankovic. Tanto que, na melhor oportunidade dos anfitriões, aos 35 minutos, Dumfries cruzou da direita e Mkhitaryan completou para o gol, livre no meio da área, mas o arqueiro do Venezia saltou para evitar o tento.

Curiosamente, a chance mais clara de gol do primeiro tempo foi do Venezia, um sua única chegada à área da Inter. Aos 40 minutos, Idzes avançou pela esquerda no contragolpe e cruzou na área. Oristanio, próximo à linha da pequena área, tocou no canto esquerdo de Sommer, que caiu para fazer a defesa e salvar os anfitriões.

Na volta do intervalo, o Venezia passou a se arriscar mais no ataque e a partida ganhou velocidade. Aos 5 minutos, Mkhitaryan balançou a rede para a Inter, mas a arbitragem assinalou impedimento de Dimarco, que havia cruzado, na origem da jogada. Na sequência, em jogada semelhante, do outro lado do campo, Pohjanpalo recebeu o passe rasteiro, mas seu tiro à queima-roupa parou em Sommer, que voltou a brilhar.

Mesmo sem muita criatividade, a Inter trocava passes na intermediária em busca de espaços na defesa, mas as melhores oportunidades saíam dos cruzamentos de Dimarco da esquerda. Foi assim que, aos 29 minutos, o camisa 32 encontrou Lautaro livre na segunda trave para cabecear e tirar o zero do marcador. Dois minutos depois, foi Marcus Thuram, que tinha uma atuação discreta, quem recebeu o cruzamento de Dimarco, mas, na cara de Stankovic, o francês chutou em cima do goleiro.

O gol não reduziu o ímpeto ofensivo da Inter, que continuou em busca do segundo. Aos 34 minutos, Marcus Thuram cabeceou com força na pequena área, mas Stankovic saltou para desviar a bola por cima de sua meta. O goleiro voltou a impedir um placar mais elástico ao afastar um chute venenoso de Çalhanoglu, de fora da área, aos 42.

Aos 52 minutos, o Venezia igualou o placar com Sverko, mas a Inter foi salva pelo VAR, que flagrou um toque no braço do atacante, e a vitória magra foi comemorada como uma goleada pelos torcedores.

OUTROS JOGOS

Mais cedo, neste domingo, a Fiorentina confirmou a boa fase e derrotou o Torino por 1 a 0, no estádio Olímpico Grande Torino, em Turim. A quinta vitória consecutiva no Italiano levou a equipe roxa ao quarto lugar na tabela, com 22 pontos. Já o Torino, que havia começado bem a competição, saiu derrotado pela quarta vez nas cinco últimas partidas e caiu para o décimo posto, com 14 pontos.

Com o brasileiro Dodô titular na lateral, a equipe de Florença anotou o único gol da partida aos 41 minutos do primeiro tempo. Kean recebeu bom passe de Ranieri na área e mandou a bola no canto direito do goleiro Milinkovic-Savic. Mandragora quase ampliou em cobrança de falta, mas a bola bateu na trave.

A Roma, por sua vez, visitou o Verona no estádio Marc'Antonio Bentegodi e conheceu a terceira derrota nas cinco últimas rodadas. A equipe do técnico Ivan Juric buscou o empate duas vezes, mas foi castigada com um gol aos 43 minutos do segundo tempo e caiu por 3 a 2. A equipe da capital italiana está na 11ª colocação, com 13 pontos, logo à frente do Verona, que chegou a 12 e se afastou da zona de rebaixamento.

Tengstedt abriu o placar para os anfitriões logo aos 13 minutos, finalizando no canto direito. Soule, que havia acabado de desperdiçar chance clara, recebeu o passe de Zalewski e igualou aos 28. Ainda no primeiro tempo, aos 34, Magnani completou, de cabeça, o escanteio cobrado por Duda e deu a vantagem ao Verona.

No segundo tempo, a Roma partiu para cima em busca do empate. Logo aos 8 minutos, Dovbyk foi acionado na área por Celik e fez 2 a 2. Quando os visitantes pressionavam para tentar virar o placar, já com Dybala e El Shaarawy dando trabalho à defesa do time da casa, Harroui bateu na saída do goleiro Svilar, aos 43 minutos, para dar a vitória ao Verona.