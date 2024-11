Zverev derrota Rune e enfrentará o anfitrião Ugo Humbert na final do Masters de Paris

O alemão Alexander Zverev e o francês Ugo Humbert venceram suas partidas, disputadas neste sábado, e disputarão o título do Masters 1000 de Paris. A decisão será neste domingo.

Além da vaga na decisão, Zverev assume a vice-liderança do ranking da ATP. Ele ultrapassa o espanhol Carlos Alcaraz e fica somente atrás do italiano Jannik Sinner. O alemão tentará conquistar seu primeiro título na competição francesa, após ter sido derrotado na final de 2020 pelo russo Daniil Medvedev.

Cabeça de chave 3, Zverev chegou à decisão pela segunda vez depois de derrotar o dinamarquês Holger Rune (13º) por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/4), em 1h46. Ele controlou a partida diante do campeão de 2022 e venceu seu terceiro confronto contra Rune em quatro disputados, minando as chances do adversário de avançar ao ATP Finals.

Zverev começou pressionando e Rune precisou salvar um break point logo no seu primeiro serviço, mas o terceiro cabeça de chave manteve a calma e quebrou o saque do dinamarquês no quarto game. Após abrir vantagem de 4 a 1 com um saque forte e poucos erros não forçados, o alemão administrou a vantagem para fechar em 6/3.

O segundo set começou equilibrado, sem chances de quebra para nenhum dos tenistas. Zverev só quebrou o saque de Rune no sétimo game e sacou para fechar o jogo quando vencia por 5/4, mas Rune devolveu a quebra. O alemão conseguiu assegurar sua 65ª vitória na temporada no tie-break, fechando em 7 a 4.

Na outra semifinal, o francês Ugo Humbert, 18º do mundo e cabeça de chave 15, precisou de 2h45 para bater o russo Karen Khachanov (21º) por 2 sets a 1, parciais de 7/6 (8/6), 6/4 e 6/3. Algoz de Carlos Alcaraz nas oitavas de final, Humbert é o primeiro francês a chegar à final do Masters de Paris desde Jo-Wilfried Tsonga, em 2011.

A partida foi marcada pelo equilíbrio. O primeiro set foi disputado game a game e Khachanov só conseguiu fechar a parcial no tie-break em 8 a 6. Apesar do jogo parelho, o tenista da casa conseguiu uma quebra no segundo set e fechou em 6 a 4, empatando por 1 a 1. No terceiro set, Khachanov, campeão em 2018, sentiu dores na coxa quando a partida marcava três games para cada lado e Humbert não encontrou mais dificuldades para fechar os games seguintes.

No torneio de duplas do Masters de Paris, Wesley Koolhof e Nikola Mektic não encontraram muita resistência para derrotar Neal Skupski e Michael Venus por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. Na decisão deste domingo, eles enfrentarão os vencedores da partida entre Max Purcell/Jordan Thompson e Lloyd Glasspool/Adam Pavlasek.

Em Riad, na Arábia Saudita, a belarussa Aryna Sabalenka estreou com vitória no WTA Finals. A número 1 do mundo derrotou a chinesa Qinwen Zheng (7ª) por 6/3 e 6/4, em 1h26, neste sábado, pela fase de grupos. Na outra partida da chave roxa, a italiana Jasmine Paolini, quarta colocada do ranking da WTA, venceu Elena Rybakina (5ª), do Casaquistão, por 2 a 0, parciais de 7/6 (7/5) e 6/4.