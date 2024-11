Santos tenta conter ansiedade para bater Vila Nova e se aproximar do acesso

A matemática para o Santos poder cravar o seu retorno à Série A é simples. Um triunfo sobre o Vila Nova neste sábado, aliado a um tropeço do Ceará contra o Avaí, no domingo, recoloca a equipe paulista na elite. Mas, diante de tantas facilidades, a precaução recomenda um cuidado especial com o lado psicológico.

Um dos jogadores mais importantes da equipe e com o peso de ser o artilheiro do time na temporada (12 gols), Guilherme comentou sobre o momento do time e a preparação nesta semana decisiva.

"A ansiedade é natural. Estamos bem próximos do nosso objetivo, temos que fazer a nossa parte e esperar o Ceará no domingo. Então, este sentimento faz parte (do contexto). Mas temos que lidar bem com ela", afirmou o centroavante.

Na briga pela artilharia da competição, tem nove gols dois a menos do que Caio Dantas e Eric Pulga, Guilherme valorizou a boa fase e a sintonia de todo o elenco. "Trabalhamos para isso e estou conseguindo uma boa temporada. Porém,o mais importante é a entrega de todo o time. Estamos focados e sabemos que estamos próximos do nosso objetivo", comentou.

A experiência vai ser um fator importante para que Carille deixe a Vila com mais três pontos. No duelo deste sábado ele vai poder contar com a experiência de nomes rodados no elenco como o veterano zagueiro Gil, todo o setor de meio-campo (João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano), além do próprio Guilherme na frente.

"Estamos cientes da nossa boa condição, mas no futebol, tudo muda muito rápido. Portanto precisamos ter foco, controle do jogo e não deixar que a ansiedade atrapalhe", afirmou o volante João Schmidt.