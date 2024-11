Palmeiras aposta no retorno de Murilo para ampliar tabu contra o Corinthians

O Palmeiras terá um reforço importante para o clássico com o Corinthians, nesta segunda-feira, às 20h, no Itaquerão, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Murilo, recuperado de uma lesão na coxa direita, treinou em tempo integral neste sábado e se colocou à disposição do técnico Abel Ferreira.

O defensor deve retomar a posição de titular ao lado de Gustavo Gómez. Caso o retorno se confirme, Vitor Reis volta ao banco de reservas. Murilo se lesionou no empate sem gols diante do Red Bull Bragantino. Desde então, o time sofre com uma instabilidade na defesa, sofrendo cinco gols nos últimos dois jogos - Juventude (5 a 3) e Fortaleza (2 a 2).

A expectativa é que Murilo supra essa lacuna evidenciada nos últimos jogos. Já os atacante Bruno Rodrigues e Lázaro, e o lateral Piquerez continuam cumprindo o cronograma com o departamento médico do clube, ainda sem previsão de retorno aos gramados.

Neste sábado, após ativação muscular no centro de excelência, os jogadores foram a campo e trabalharam quesitos técnicos e táticos como balanços de linhas, inversões de jogo, jogadas específicas e finalizações. Na parte final, houve ainda uma movimentação com duas equipes em dimensões reduzidas.

Sem perder do Corinthians há oito jogos (maior sequência invicta sobre o rival neste século), o Palmeiras sofreu apenas um tropeço nos últimos 16 clássicos, somando oito vitórias e sete empates. O time alviverde vem também de um bom retrospecto no Itaquerão, perdendo apenas um dos últimos oito jogos, com três triunfos e quatro empates.

O Palmeiras continua na perseguição ao líder Botafogo. O time alviverde é o segundo colocado, com 61 pontos, três a menos do que a equipe carioca, e pode assumir a primeira posição de forma provisória em caso de vitória.