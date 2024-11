Na briga pelo título do Brasileiro, Fortaleza desafia o desesperado Juventude em Caxias do Sul

Ainda sonhando com o título do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza desafia o Juventude, que está lutando pela permanência na divisão. O jogo será disputado neste sábado, às 18h30, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 32ª rodada. O duelo pode deixar o time cearense ainda com chances de levar o troféu ou aliviar a pressão sobre o clube gaúcho.

A má fase fez, inclusive, o Juventude mudar sua comissão técnica. Jair Ventura deixou o clube e Fábio Matias, ex-Botafogo, chegou para tentar mexer com os ânimos dos jogadores nesta reta final de Brasileirão. O time gaúcho não vence há cinco jogos e ocupa o 18º lugar, com 34 pontos, mesma pontuação do Athletico-PR, o primeiro fora da zona de rebaixamento.

O Fortaleza, por sua vez, acumula três jogos sem vitória, mas vem de um empate por 2 a 2 com o Palmeiras, no Allianz Parque. A equipe cearense, apesar da instabilidade recente, ocupa a terceira posição, com 57 pontos. O Botafogo lidera com 64, à frente do próprio Palmeiras, com 61.

O tricolor cearense defende um tabu diante do time gaúcho, já que não perde do rival há 15 anos. A última derrota ocorreu em 2009, por 2 a 0, pela Série B daquele ano. No retrospecto geral, a vantagem também é do Fortaleza. Foram 19 jogos, com oito vitórias, nove empates e apenas duas derrotas.

O técnico Fabio Matias não contará com o experiente meia Nenê, que levou o vermelho em uma expulsão polêmica na derrota para o Flamengo por 4 a 2, no Maracanã. Jean Carlos, no entanto, retorna de suspensão e deve ser um dos principais nomes do treinador para estes últimos jogos.

Por ser o jogo da estreia, Matias não deve fazer muitas mudanças, justamente pelo pouco tempo de trabalho à frente do clube. Além de Nenê, ele não poderá contar com os meias Caíque e Peixoto, que estão entregues ao departamento médico.

"Essa mobilização tem que partir também do lado externo. O lado externo que a gente fala é apoio. Apoio do torcedor, da torcida, e das pessoas que estão em volta. A gente tem a vantagem de fazer quatro jogos em casa e três fora. Os jogos em casa são fundamentais para o nosso sucesso", disse o treinador.

Do outro lado, o Fortaleza terá o retorno do atacante Breno Lopes, que não enfrentou o Palmeiras. O atacante, no entanto, deve ficar como opção no banco de reservas. O técnico Juan Vojvoda ainda não definiu se apostará no atleta ou em Marinho, que vem uma crescente nos últimos jogos.

"Espero poder estar em campo e ajudar meus companheiros a buscar mais um grande resultado na competição. Temos nossos objetivos e uma vitória contra o Juventude seria fundamental para nossa caminhada. Será um jogo complicado. Jogar em Caxias nunca é uma tarefa fácil", afirmou Breno Lopes.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE X FORTALEZA

JUVENTUDE - Mateus Claus; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Ronaldo, Jadson e Jean Carlos; Lucas Barbosa, Gilberto e Edson Carioca. Técnico: Fábio Matias.

FORTALEZA - João Ricardo; Brítez, Kuscevic e Titi; Hércules, José Welison, Emmanuel Martínez e Bruno Pacheco; Marinho, Lucero e Moisés. Técnico: Juan Vojvoda.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).