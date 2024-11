Milan suporta pressão do Monza, ganha fora de casa e sobe no Campeonato Italiano

Não foi uma apresentação vistosa, longe disso. Mas o resultado acabou sendo gigantesco. Neste sábado, depois de passar bastante sufoco na primeira etapa e ver o goleiro Maignan realizar defesas milagrosas, o Milan contou com gol de Reijnders para bater o Monza, fora de casa, por 1 a 0, e se recuperar no Campeonato Italiano.

Com o triunfo, o visitante subiu para a sétima colocação, com 17 pontos, mais perto da Atalanta, a quarta colocada e fechando a faixa de classificação à Liga dos Campeões, com 19. O Napoli, de quem o Milan perdeu em casa na rodada passada, lidera com folga: 25 pontos.

Mesmo com jogo importante diante do Real Madrid, terça-feira, na Liga dos Campeões, o Milan não quis saber de poupar titulares na casa do Monza. Mas, pelo terceiro jogo seguido, o português Rafael Leão iniciou na reserva, em indício que perdeu a vaga.

A obrigação de somar pontos para voltar a se aproximar do zona de classificação às competições europeias pesava também. Apenas em nono, com 14 pontos - o líder Napoli tem 25 e ainda joga na rodada, por exemplo -, o técnico Paulo Fonseca não admitia nem uma igualdade neste sábado e colocou o time para atacar.

Todo ofensivo, o Milan quase sai em desvantagem. Após cruzamento e ajeitada para trás, Dany Mota pegou um belo voleio para mandar às redes logo aos 7 minutos. Mas o lance foi impugnado após marcação de falta de Bondo em Theo Hernández após enrosco no início da jogada.

O lance deixou os donos da casa empolgados e atrevidos. Sozinho na área, Daniel Maldini perdeu gol feito. Os mandantes chegavam com perigo investindo em jogadas pela direita e o Milan tentava se organizar após se perder em campo.

A primeira grande jogada do Milan veio aos 19 minutos em saída errada do Monza, que entregou a bola para Pulisic. O meia deu para Morata achar Okafor, sozinho. O suíço se precipitou e mandou nas mãos do goleiro. O jogador voltou a falhar pouco depois ao não completar o cruzamento de Theo Hernández.

O jogo aberto era repleto de boas jogadas e Maignan salvou ao espalmar a batida de longe de Dany Mota. Mesmo com o domínio da posse de bola, o Milan não sabia como parar as chegadas dos rivais e seu goleiro voltou a brilhar em cabeçada para baixo de Pedro Pereira. Maldini ainda carimbou a trave após passar por marcadores em linda jogada.

E quem não faz... O Monza acabou punido por tantas chances desperdiçadas no fim da etapa. Até então sofrendo para criar, o Milan resolveu cruzar para a área com Pulisic e se deu bem. Morata cabeceou em cima do marcador, mas a bola sobrou para Reijnders, também de cabeça, mandar para o gol vazio e levar a vantagem ao intervalo.

O Milan voltou de descanso mais tranquilo pela vantagem no marcador. E segurava bem as investidas do Monza. Em contrapartida, o técnico Paulo Fonseca reclamava muito da arbitragem pelas faltas não punidas com cartão e acabou ele sendo o advertido, com o vermelho.

Rafael Leão foi lançado aos 18 minutos após Okafor esgotar a paciência de todos no time com tantos erros no ataque. E o português já teve chance de ampliar no primeiro lance. Bateu torto. Diferentemente da etapa inicial, era o Milan quem chegava a todo momento. Theo Hernández parou no goleiro.

Com Dany Mota e Daniel Maldini um tanto desgastados, o Monza fez um segundo tempo bem aquém e quase não ameaçou Maignan na busca pela igualdade. Foi o Milan quem cresceu e, mesmo não aproveitando suas oportunidades, celebrou um grande triunfo depois de passar sufoco por vezes no começo.