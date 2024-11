Leila Pereira proíbe trajes e acessórios da Mancha no Palmeiras após episódio de violência

Leila Pereira modificou o código de vestimenta do Palmeiras. No clube social, passou a ser proibida, desde a última sexta-feira (1), a entrada de associados com trajes e acessórios da Mancha Alvi Verde e de quaisquer outras torcidas organizadas. A medida entrou em vigor na mesma semana em que a Mancha foi proibida de entrar nos estádios no Estado de São Paulo depois que membros da uniformizada participaram de emboscada na Fernão Dias, em Mairiporã, contra a Máfia Azul, que resultou na morte de um torcedor do Cruzeiro.

Antes, associados não podiam usar camisetas de times sul-americanos e nacionais, apenas do Palmeiras. Agora, também estão proibidos de circular nas dependências do clube com artigos de torcidas uniformizadas. O aviso sobre a nova diretriz foi posto na entrada do clube social, que fica em frente à loja da Mancha e do lado do Allianz Parque.

Questionado pela reportagem, o Palmeiras afirmou que se trata de uma medida de segurança tomada pela presidente "em razão dos fatos ocorridos no último domingo envolvendo integrantes de torcidas organizadas e que estão sob investigação da polícia". Os associados que fazem parte de organizadas não estão proibidos de frequentar o clube, só não podem fazê-lo vestindo roupas de uniformizadas.