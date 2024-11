Técnico do Chelsea elogia o brasileiro Andrey: 'Boa opção para nós se continuar jogando assim'

Revelação do Vasco e da seleção brasileira olímpica, o volante Andrey realizou o sonho europeu ao ser contratado pelo Chelsea. Mas não teve espaços na equipe e acabou emprestado ao Strasbourg, onde está jogando muito bem. De olho no jogador, o técnico da equipe londrina, Enzo Maresca, o elogiou em coletiva nesta sexta-feira e deixou as portas abertas.

Andrey realizou oito jogos pelo Campeonato Francês com o Strasbourg e anotou cinco gols. Além de se destacar como homem-surpresa no ataque, onde já criou 11 chances claras, o brasileiro vem somando muitos bons números na defesa, com 30 interceptações e nove desarmes completos.

Com o Chelsea mais uma vez realizando uma temporada abaixo das expectativas, Maresca acabou questionado se já imaginava contar com o volante num futuro próximo e não poupou elogios, mostrando que vem acompanhando Andrey de perto.

"Se Andrey continuar jogando como está, ele pode ser uma boa opção para nosso projeto", afirmou o treinador. "Para alguns jogadores, é melhor que sejam emprestados para provar o seu valor e voltar ao Chelsea no momento certo", completou.

O Chelsea aparece na quinta colocação do Campeonato Inglês, com 17 pontos, seis atrás do líder Manchester City após nove rodadas. São cinco vitórias, dois empates e outras duas derrotas. Neste domingo, o time visita o Manchester United, em Old Trafford.