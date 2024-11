Ramón Díaz considera trabalho excelente no Corinthians: 'Fui contratado para salvar o time'

Eliminado na semifinal da Copa do Brasil, da Copa Sul-Americana e na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o técnico Ramón Díaz considera seu trabalho "excelente" no comando do time do Corinthians, que perdeu, nesta quinta-feira, por 2 a 1, para o Racing, em Buenos Aires.

"Considero o trabalho excelente porque o grupo competiu até o último minuto. Fui contratado há três meses para salvar o time e vamos continuar trabalhando", disse o treinador argentino, em entrevista coletiva. Ele demonstra otimismo em permanecer no cargo no ano que vem.

"Você sabe que tenho contrato até o final de 2025", disse Ramón, ao ser questionado se achava que continuaria como técnico corintiano no ano que vem após os resultados obtidos em 2024.

O goleiro Hugo Souza afirmou que o elenco precisa utilizar a tristeza da eliminação como motivação para o clássico de segunda-feira contra o Palmeiras na Neo Química Arena pelo Campeonato Brasileiro. "Foi um golpe muito duro. Sonhávamos com esse título", disse o jogador, que participou da entrevista coletiva.

"Falhamos e não poderíamos falhar, mas é esfriar a cabeça, pensar para frente, corrigir os erros e seguir na nossa luta. A gente sabe a nossa missão para honrar a camisa do Corinthians e botar este escudo onde ele merece estar", completou Hugo.