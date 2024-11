Presidente do COB recebe homenagem do COI antes de deixar o cargo

O presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Paulo Wanderley, recebeu nesta quinta-feira uma homenagem do presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, pelos serviços prestados ao Movimento Olímpico.

O comitê terá um novo presidente a partir de janeiro de 2025. Marco La Porta venceu, em 3 de outubro, a eleição geral e comandará a entidade durante o ciclo olímpico Los Angeles 2028. La Porta terá como vice-presidente a medalhista olímpica do pentatlo moderno, Yane Marques. A chapa vencedora obteve 30 votos, contra 25 de Paulo Wanderley e Alberto Maciel Júnior.

Durante a Assembleia Geral da ANOC (Associação dos Comitês Olímpicos Nacionais), em Cascais, Portugal, Bach entregou a Paulo Wanderley um troféu no formato da sede do COI. A comenda, segundo o mandatário, é exclusiva para líderes de Comitês Olímpicos Nacionais com trabalho reconhecido e respeito aos valores que regem o Movimento Olímpico.

"Foi uma surpresa extremamente agradável, um gesto de profundo carinho e respeito do presidente Bach. Fico honrado em receber um reconhecimento tão representativo. Isso demonstra que o trabalho sério realizado no COB é apreciado pelo COI", celebrou Paulo Wanderley.

No encontro, Bach elogiou a recuperação do COB após a Olimpíada do Rio em 2016, destacando os avanços administrativos e esportivos. Sob a liderança de Paulo Wanderley, o Comitê Olímpico do Brasil conquistou recordes de medalhas em Jogos Olímpicos (Tóquio 2020 e Paris 2024) e Pan-Americanos (Lima 2019 e Santiago 2023). Também criou inovações, como os programas GET (Gestão, Ética e Transparência) e Esporte Seguro, além do streaming oficial do COB, o Canal Olímpico do Brasil, e bateu o recorde de patrocinadores em um único ciclo (21).

"O presidente Bach foi extremamente elogioso em relação ao trabalho realizado no COB desde 2017, e suas palavras me deixaram lisonjeado. Hoje, o Brasil ocupa um cenário de destaque no Movimento Olímpico em vários aspectos, e o caminho está pavimentado para os próximos ciclos", complementou o presidente do COB.