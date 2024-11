Petrovic descarta ficar na seleção de basquete até Los Angeles-2028 e vê brasileiro no cargo

Apesar de a seleção brasileira masculina de basquete ter renovado o contrato com o técnico Alexander Petrovic em outubro deste ano, após a Olimpíada de Paris, o croata afirmou, em entrevista ao programa "Hello LA", do Sportv, que não será o treinador da seleção em Los Angeles-2028. Petrovic pretende preparar a equipe para uma troca de comando e acredita que a seleção nacional deve ser liderada por um técnico brasileiro.

"Eu não vou comandar nos Jogos Olímpicos. Vou preparar essa seleção e deixar que, nos Jogos Olímpicos, um treinador brasileiro esteja novamente à frente da seleção", disse o treinador.

Nenhum nome foi confirmado por Petrovic ou pela Confederação Brasileira de Basquete (CBB), mas há a expectativa de que Tiago Splitter seja convidado para o cargo. A CBB teria um acerto com o atual auxiliar e ex-jogador para substituí-lo.

Ex-jogador com passagens pela NBA e Euroliga, Splitter já atua como auxiliar técnico na seleção. Ele fez parte da comissão técnica na última Olimpíada e atualmente comanda o Paris Basketball, time da capital francesa. Splitter também já foi auxiliar técnico do Brooklyn Nets na NBA.

"O Tiago é um cara muito sério, muito querido por todos. Isso é importante para um treinador, né? Não é aquela liderança imposta, da hierarquia do cargo. (...) Ele sabe que é o líder, que tem essa hierarquia, mas conquista todo mundo com seu jeito e seu conhecimento, que é o mais importante", opinou Marcelinho Machado, comentarista de basquete do Grupo Globo, que também participou do programa.

O Brasil retomará sua preparação no ciclo doméstico para a Copa do Mundo de 2027. A seleção brasileira enfrentará o Uruguai, em novembro, pela terceira rodada do Grupo B das Eliminatórias para a Copa América de 2025.