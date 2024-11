'Neymar, no momento, é impossível para o Inter Miami", disse o técnico Tata Martino

Nos últimos dias, o ambiente do Inter Miami tem sido agitado, especialmente à medida que a equipe se prepara para o segundo jogo da primeira rodada dos playoffs da Major League Soccer (MLS). No entanto, as movimentações extracampo têm chamado a atenção, com o nome de Neymar sendo associado a uma possível contratação para a temporada de 2025.

A recente compra de um imóvel em Miami pelo jogador brasileiro gerou uma série de especulações sobre a possibilidade de Neymar se juntar ao Inter Miami, que conta com Messi em seu elenco e disputará o Mundial de Clubes na próxima temporada. Essa situação provocou um alvoroço entre os torcedores, que sonham com o reencontro do famoso trio formado por Messi, Suárez e Neymar, que fez sucesso no Barcelona.

Durante as temporadas 2014/15 e 2016/17, o MSN (Messi, Suárez e Neymar) marcou impressionantes 363 gols, consolidando-se como um dos trios de ataque mais eficazes da história do futebol. Diante desse contexto, o técnico do Inter Miami, Gerardo 'Tata' Martino, comentou sobre a possibilidade de ver Neymar vestindo a camisa do clube, destacando que a viabilidade dessa transferência depende das regras salariais da MLS.

Martino afirmou que, embora a chegada de jogadores como Messi abra novas possibilidades, a rigidez das regras da liga torna a contratação de Neymar uma tarefa complicada. "Se a liga não flexibilizar a questão salarial, não sei como isso seria viável", disse o técnico, enfatizando que as especulações sobre o jogador precisam ser analisadas com cuidado.

O treinador também pediu cautela ao falar sobre rumores envolvendo Neymar, ressaltando que não se deve citar jogadores apenas com base em suas ações fora de campo, como a compra de uma casa. "É necessário um suporte mais sólido para discutir a possibilidade de transferências", afirmou Martino, indicando que, neste momento, a contratação do brasileiro é inviável.

Por fim, Gerardo Martino recordou sua época como treinador do Barcelona, onde teve a oportunidade de trabalhar com Neymar. Ele descreveu essa experiência como especial, embora tenha reconhecido que não conquistou títulos durante seu tempo no clube. "Se todo mundo que compra uma casa vai jogar no Inter Miami, seria complicado", brincou Martino, ressaltando que, apesar das memórias positivas, não há planos concretos para a chegada do jogador ao time.