Luisa Stefani interrompe férias para ser reserva nas duplas do WTA Finals

A temporada 2024 da tenista Luisa Stefani não terminou. Principal atleta de duplas do tênis brasileiro, ela terá de interromper as suas férias para figurar como 'alternates' na disputa do WTA Finals de Riad. A brasileira vai retomar a parceria com a holandesa Demi Schuurs.

Na condição de "reserva", ela pode entrar em ação no torneio, juntamente com Schhurs, no caso de surgir algum problema com as duplas que estão classificadas na competição. Os jogos têm início neste sábado.

"Estava de férias, cuidando da parte física e recebi um chamado de última hora para entrar como alternate no WTA Finals. A competição acaba vindo como um bônus. Quando terminar, volto para dar continuidade ao tratamento do joelho conforme tinha planejado e iniciar a pré-temporada", afirmou Luisa.

Stefani e Schuurs terminaram o ano como a décima melhor dupla e agora serão as primeiras reservas na disputa do Finals. Elas foram chamadas por causa da desistência das americanas Bethanie Mattek-Sands e Sofia Kenin. A participação como alternates vai render uma premiação de US$ 60 mil para elas.

O Finals é uma das competições mais nobres do circuito mundial de tênis e conta com torneios nas categorias de simples e de duplas. Luisa Stefani e Demi Schuurs jogaram 16 competições juntas neste ano e conquistaram o WTA 100 no Catar, em fevereiro.