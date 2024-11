Leverkusen abusa dos gols perdidos, carimba trave duas vezes e é vaiado em empate com Stuttgart

O reencontro entre os dois melhores times da edição passada do Campeonato Alemão terminou com frustrante empate sem gols para o atual campeão Bayer Leverkusen, vaiado ao apito final. Jogando na BayArena, a equipe de Xabi Alonso acumulou diversas chances desperdiças, acertou a trave duas vezes, e não foi capaz de superar a defesa do Stuttgart. O resultado deixa as equipes longe da briga pelo título.

O duelo entre o atual campeão e o segundo colocado começou com as equipes "sob pressão" da vitória para não ver os ponteiros Bayern de Munique e RB Leipzig abrirem ainda mais vantagem. Os líderes iniciam a 9ª rodada com 20 pontos, diante de 15 do Leverkusen e 12 do Stuttgart. Com a igualdade desta sexta, a distância tem tudo para aumentar.

O time visitante queria investir nos contragolpes e na velocidade de Leweling, mas não imaginava que perderia a importância válvula de escape pela ponta direita com apenas três minutos. Em um arranque, o camisa 18 sentiu dores no posterior da coxa e acabou substituído.

O jogo aberto era empolgante e Frimpong quase abriu o marcador. Lançamento para o impedido Boniface que abandona o lance e deixa para o companheiro bater cruzado e parar em Nübel. O goleiro ainda trabalhou bem na bomba de Grimaldo.

Com 15 minutos, o Bayer assumiu de vez o controle do jogo e começou a chegar com perigo por vezes. Boniface apareceu livre, mas errou o passe para Wirtz, com a defesa aparecendo primeiro. Grimaldo falhou na pontaria.

O Leverkusen teve um gol de Frimpong anulado por impedimento e antes do intervalo ainda carimbou a trave em cabeçada de Tapsoba. O Stuttgart se livrou de fechar a etapa em desvantagem graças a novo intervenção de Nübel, salvando na cabeçada de Boniface.

O segundo tempo começou com reclamação de pênalti dos donos da casa. Após cobrança de escanteio, a bola bateu no braço do defensor que estava de costas e o VAR mandou a partida seguir. O Leverkusen pressionava de maneira gigante e o gol não saia, deixando a torcida e os jogadores irritados. As marcações do árbitro também começaram a causar indignação.

Em campo faltava, também, calma na hora da definição. Em saída errada da defesa do Stuttgart, Boniface apareceu cara a cara e mandou na trave. Teve nova oportunidade mais uma vez frente a frente com Nübel e bateu nas pernas do goleiro.

O Leverkusen empilhava chances criadas e desperdiçadas e, um tanto exposto, quase vê os visitantes surpreenderem em raro lance ofensivo. A bola passou triscando a trave. Nos últimos 10 minutos, o Bayer abandonou a organização e se lançou todo à frente. Mexido e bagunçado, sequer teve nova oportunidade e deixou o campo sofrendo algumas vaias.