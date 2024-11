Leclerc fica chocado com ritmo da McLaren, bem à frente da Ferrari em São Paulo: 'Muito rápida'

Ferrari e McLaren chegaram para a disputa do GP de São Paulo deste fim de semana brigando ponto a ponto pela liderança do Mundial de Construtores. Mas bastou a definição do grid da corrida Sprint deste sábado para ver que a escuderia italiana terá bastante trabalho. Espantado, Charles Leclerc admitiu que a equipe rival está "muita rápida."

A McLaren garantiu a primeira fila do grid para a corrida Sprint deste sábado no Grande Prêmio de São Paulo, em Interlagos, com Oscar Piastri superando o companheiro Lando Norris na liderança da classificação, colocando dois segundos de vantagem diante de Leclerc, o terceiro.

"Estou feliz porque maximizamos o resultado de hoje. Não acho que houvesse algo melhor a fazer", disse Leclerc. "As McLarens são muito rápidas, então estamos um pouco na defensiva neste fim de semana e será importante conquistar pontos fortes de qualquer maneira", acrescentou.

Questionado se seu sentimento era de que a McLaren estava fora de alcance pelo resto do fim de semana em São Paulo, Leclerc manteve a esperança de uma reviravolta e pediu calma, confiante em crescimento da equipe em Interlagos.

"Não gosto de dizer isso tão cedo no fim de semana, então daremos tudo de nós para desafiá-los. Mas, vendo o ritmo que eles mostraram hoje, acho que eles foram particularmente fortes", admitiu, espantado.