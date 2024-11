Caio Paulista mostra ansiedade por primeiro dérbi no Palmeiras: 'Magnitude muito grande'

O Palmeiras deu mais um passo nesta sexta-feira para o clássico com o Corinthians, agendado para segunda-feira, na Neo Química Arena. Vindo de empate no Allianz Parque por 2 a 2 com o Fortaleza, a equipe terá de buscar os pontos perdidos na casa corintiana de olho na caça ao líder Botafogo. Em crescente na lateral-esquerda, Caio Paulista fará seu primeiro dérbi e não esconde a ansiedade.

"Eu fico muito feliz, é um jogo que tem uma magnitude muito grande. Nós estamos nos preparando bastante. Estou muito confiante de fazermos uma grande partida", disse Caio Paulista, mais uma vez o substituto de Piquerez, em recuperação de lesão grave. "Espero que consigamos fazer um bom jogo lá e sair com um resultado muito importante."

Nas atividades desta sexta-feira, a comissão técnica de Abel Ferreira focou em um aprimoramento de saídas de bola, marcações, balanços, construções de jogadas e movimentações específicas. A ideia é evitar os principiais pontos fortes do Corinthians, que necessita de pontos e deve ser ofensivo. O Palmeiras ainda realizou um treino técnico com duas equipes e poucos toques na bola de cada atleta.

Caio Paulista sabe que o Palmeiras não pode tropeçar em sua briga direta com o líder Botafogo após os 2 a 2 com o Fortaleza na rodada passada. A igualdade no Allianz Parque recolocou a diferença entre os melhores em três pontos, mas o jogador opta por ressaltar a apresentação do time naquele jogo.

"Fizemos um bom jogo contra o Fortaleza, foi uma partida muito equilibrada. Não saímos com a vitória, mas conseguimos um ponto muito importante para a sequência do campeonato. Agora temos um jogo muito difícil, um clássico, sabemos da dificuldade de jogar na arena deles, mas nós vamos lá buscar os três pontos", afirmou.

O jogador ainda lembrou que o Palmeiras é um visitante indigesto e vem de 5 a 3 na casa do Juventude. "Nossa equipe tem se portado muito bem jogando fora de casa, tivemos uma semana muito boa de trabalho e estamos em uma crescente. O importante é continuar pontuando, todo ponto é muito importante. Se Deus quiser, vamos conseguir mais vitórias para conseguir o título."

Contratado do São Paulo no começo do ano, o lateral espera fechar o ano com mais uma taça na casa nova após o título do Paulista e espera ter êxito no Brasileirão.

"Seria muito grandioso, não só para mim, mas por todo o contexto, pelo grupo vitorioso que nós temos. Estamos nessa luta, batalhando diariamente, sempre buscando evoluir para chegar às partidas com a nossa melhor performance. Terminar esse ano com o título brasileiro seria muito importante para todos nós", completou.