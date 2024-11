Bernard e Zaracho se recuperam no Atlético-MG e viram reforços para finais

Os meio-campistas Bernard e Zaracho foram liberados pelo departamento médico do Atlético-MG nesta sexta-feira e vão reforçar o time nas finais da Copa do Brasil e da Copa Libertadores. Ambos disputam posição e são peças importantes para o técnico Gabriel Milito.

Bernard sofreu uma ruptura no ligamento colateral medial do joelho direito em 25 de setembro, enquanto Zaracho estava afastado desde 23 de agosto, quando passou por uma cirurgia para correção de hérnia inguinal.

Reforço de peso, Bernard não teve o início esperado no Atlético. Desde seu retorno - vindo do Panathinaikos, da Grécia, em junho deste ano - o jogador ainda não contribuiu com gols em 18 partidas disputadas.

O argentino Zaracho precisou realizar o procedimento por causa das dores no púbis. Aos 26 anos, o meia acumula quatro gols e uma assistência em 28 jogos nesta temporada e é considerado titular absoluto por Milito.

Ambos retornam em um momento decisivo da temporada. O atacante Deyverson vinha atuando nas vagas deixadas por Zaracho e Bernard, mas não poderá ser utilizado na Copa do Brasil, pois já atuou pelo Cuiabá na competição. Apesar disso, a tendência é que a dupla inicie o jogo de ida da decisão no banco de reservas.

O clube mineiro visitará o Flamengo neste domingo, às 16h, no Maracanã, no Rio. De qualquer forma, ao menos um deles poderá ser titular na partida de volta. Além disso, a final da Copa Libertadores está marcada para 30 de novembro, sábado, contra o Botafogo, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina.