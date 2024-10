Zagueiro da Ponte Preta escapa de punição no STJD e fica livre para reta final da Série B

A Ponte Preta teve uma boa notícia nesta quinta-feira para a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Sérgio Raphael foi julgado pela 2ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e se livrou de uma punição que poderia chegar a seis jogos, tirando o jogador do restante da competição. Ele recebeu apenas uma advertência, de forma unânime, e segue à disposição do técnico interino Nenê Santana.

Durante a sessão, a defesa apresentou prova de vídeo, ressaltando a ausência de gravidade na ação do atleta, enquanto a Procuradoria manteve os termos da denúncia, solicitando a condenação.

O relator do processo, Luiz Gabriel Batista Neves, justificou seu entendimento e anunciou seu voto, sendo acompanhado pelos auditores Delmiro Campos (vice-presidente), Ticiano Figueiredo (presidente) e Felipe Barros.

A expulsão aconteceu em 9 de setembro, quando a Ponte Preta perdeu por 2 a 0 para a Chapecoense, em Campinas (SP), pela 25ª rodada. No segundo tempo, quando o time catarinense já vencia por 1 a 0, Sérgio Raphael disputou a bola pelo alto, mas atingiu Bruno Leonardo. Apesar da tentativa, não pegou em cheio no adversário.

Na partida, o VAR recomendou revisão e o árbitro marcou pênalti e expulsou o zagueiro da Ponte Preta. Pedro Rocha acabou defendendo o pênalti, mas depois a Chapecoense confirmou a vitória.

Por esse lance, Sérgio Raphael foi denunciado com base no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), por "praticar jogada violenta".

A Ponte Preta tem apenas mais quatro jogos para disputar. Nas últimas partidas, Sérgio Raphael vem sendo reserva, com Nilson Júnior, Joilson e Mateus Silva como principais opções.

Após perder para o Mirassol, por 3 a 0, a Ponte Preta segue com 38 pontos, agora em 16º lugar, um fora da zona de rebaixamento, aberta pelo CRB, com 36.

O time paulista volta a campo na segunda-feira (4), às 21h, quando encara o Paysandu no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 35ª rodada. Depois, ainda enfrenta Vila Nova (fora), Sport (casa) e Avaí (fora).