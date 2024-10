Vice-campeã da Maratona de Tóquio-2023 é suspensa por 4 anos por suspeita de doping sanguíneo

Vice-campeã da Maratona de Tóquio de 2023, a etíope Tsehay Gemechu foi suspensa por quatro anos por suspeita de doping sanguíneo, divulgou a Unidade de Integridade do Atletismo nesta quinta-feira.

A etíope de 25 anos também perdeu todos seus resultados e suas premiações desde março de 2020, incluindo o segundo lugar na prova de Tóquio em março de 2023, quando completou a prova em pouco menos de 2 horas e 17 minutos, 24º melhor tempo feminino na história.

Gemechu também ficou em quarto lugar nos 5.000 m no Campeonato Mundial de 2019 em Doha e disputou os 10.000 m nos Jogos de Tóquio, disputados em 2021. Ela foi desclassificada da prova olímpica por violação de pista e não terminou a maratona do Mundial de 2023 em Budapeste.

A Unidade de Integridade do Atletismo informou que Gemechu tinha valores sanguíneos suspeitos em seu passaporte biológico, documento que pode mostrar indicadores de doping durante longos períodos de tempo sem a necessidade de um teste positivo.

A etíope forneceu 50 amostras de sangue ao longo de um período de cinco anos. De acordo com o veredicto do tribunal antidoping independente, as amostras coletadas em março de 2020 e em abril e maio de 2022 apresentaram "indícios de manipulação de sangue". A suspensão de Gemechu termina em novembro de 2027.