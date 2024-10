Guardiola demonstra preocupação com série de contusões no City: 'Acho que estou em apuros'

A derrota desta quarta-feira para o Tottenham e a consequente eliminação ainda nas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa deixaram um saldo preocupante para o Manchester City: a série de contusões. Com Savinho, Gvardiol e Akanji machucados, o técnico Pep Guardiola não conseguiu esconder a preocupação para montar o time nos próximos jogos.

"Temos 13 jogadores e estamos realmente em dificuldade. Vamos nos esforçar (para superar a situação). Dos jogadores que enfrentaram o Tottenham, a maioria terminou com algum problema. Veremos como vai ser a recuperação", afirmou o treinador.

Titular no confronto com o Tottenham, o brasileiro Savinho se machucou aos 17 minutos da etapa final. Ele levou uma pancada no pé e teve de deixar o campo de maca. O treinador aguarda os exames para saber a gravidade da lesão.

"Acho que estou em apuros. Nunca, em nove anos, tivemos tantos problemas de lesão. O Akanji teve um desconforto muscular e no aquecimento não se sentiu bem", disse o comandante preocupado.

Além dos três atletas, De Bruyne, Kyle Walker e Grealish continuam entregues ao departamento médico. Eles devem retornar ao time somente na terceira semana de novembro.

Líder do Campeonato Inglês, o Manchester City aparece isolado na classificação com 23 pontos, um a mais que o Liverpool, segundo colocado. Neste fim de semana, o atual tetracampeão da competição vai a campo no sábado, em visita ao Bournemouth.