Corinthians sofre transfer ban por dívida com Balbuena e pode ficar sem contratar até 2026

Pela dívida com o zagueiro Fabián Balbuena, o Corinthians sofreu um transfer ban da Fifa e está impedido de inscrever novos jogadores em seu elenco por três janelas de transferência ou até que a dívida seja quitada junto ao atleta. Ao todo, o clube deve pouco mais de R$ 6 milhões ao atleta e à The General Sports Ltda, empresa da qual o paraguaio é sócio. Procurado pela reportagem, o Corinthians não se pronunciou.

A informação foi dada primeiramente pela Rádio Craque Neto. Caso não quite as pendências com o atleta, o clube fica impedido de contratar jogadores internacionais a partir da próxima janela, no início de 2025, até janeiro de 2026. A Fifa solicitou à CBF um transfer ban ao Corinthians, mas com atletas que atuem no futebol nacional.

O Corinthians deve R$ 4,4 milhões à empresa The General Sports Ltda e R$ 1,9 milhão diretamente atleta, pelos direitos de imagem do jogador. No Dia da Transparência, realizado em setembro, o clube informou uma dívida superior à casa de R$ 2,1 bilhões, dos quais R$ 924 milhões correspondem ao débito oneroso, que engloba o débito com os atletas profissionais da equipe.

Além de Balbuena, Gil, Cássio, Matheus Donelli, Luan Guilherme, entre outros, constavam como dívidas do Corinthians em relação ao direito de imagem no balanço financeiro divulgado no início deste ano. Ao todo, este valor é próximo da casa dos R$ 115 milhões.

Balbuena teve duas passagens pelo Corinthians. Na primeira, entre 2016 e 2018, conquistou o Campeonato Brasileiro (2017) e o bicampeonato paulista (2017 e 2018), sendo vendido ao West Ham, da Inglaterra, na metade de 2018; na segunda, entre 2022 e 2023, foi emprestado pelo Dínamo de Moscou e fez parte da equipe que chegou à decisão da Copa do Brasil.