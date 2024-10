Barcelona renova contrato com o talentoso meia Fermín López até 2029 e multa de R$ 3,1 bilhões

A concorrência milionária no futebol está cada vez mais acirrada na Europa, com os clubes investindo pesado em contratações de jovens. Neste quinta-feira, o Barcelona anunciou a renovação do talentoso meia Fermín López, de somente 21 anos, por mais quatro temporadas. O clube catalão fez um novo contrato para não perder sua joia e estipulou uma multa rescisória de 500 milhões de euros (aproximadamente R$ 3,13 bilhões).

No clube desde 2016, quando chegou ainda criança, com apenas 13 anos, Fermín López iniciou sua trajetória no time profissional na temporada passada após passagem por empréstimo ao Linares Deportivo, e mostrou-se acima da média. Mesmo atuando no meio-campo, o garoto anotou 11 gols, ficando atrás apenas de Lewandowski na artilharia e já despertando olhares de rivais.

Ciente que precisava se resguardar para não perder um futuro craque, o Barcelona acertou um novo vínculo, longo e com respaldo financeiro. "O FC Barcelona e Fermín López chegaram a um acordo para estender o contrato do jogador até 30 de junho de 2029. A cláusula de rescisão do jovem meio-campista foi fixada em 500 milhões de euros", anunciou o clube, sem poupar elogios ao jogador.

"Fermín exala caráter e habilidades requintadas, e ele só melhora cada vez mais. Nesta temporada, ele fez seis aparições competitivas, infelizmente limitadas porque ele ficou fora por sete jogos com uma lesão muscular. Ele chegou à atual campanha após um verão movimentado no qual ganhou a Euro 2024 e o ouro olímpico com a Espanha, sendo uma das maiores estrelas desta última com seus seis gols", frisou o Barcelona.

A assinatura do novo vínculo ocorreu nesta quinta-feira, com o astro acompanhado do presidente do Barcelona, Joan Laporta, do primeiro vice-presidente, Rafa Yuste, do diretor responsável pelo futebol juvenil, Joan Soler, e do diretor esportivo luso-brasileiro Anderson Luis de Souza, o Deco.

Fermín chegou em La Masía (categorias de base do Barcelona) na temporada 2016/17 para reforçar o time sub-14. Rapidamente se destacou e chegou à equipe sub-19 em 2021, vencendo o Campeonato Espanhol da categoria e a Copa de Campeones, até ser emprestado ao Linares Deportivo para ganhar mais tempo de jogo e experiência. Foram 12 gols e quatro assistências no clube, até retornar para ser titular com Xavi Fernández e agora sob a direção de Hansi Flick.