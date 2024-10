Alcaraz perde dura batalha para francês Humbert e cai nas oitavas do Masters 1000 de Paris

Carlos Alcaraz é mais um gigante a cair precocemente no Masters 1000 de Paris. Principal favorito do torneio com as desistências de Jannik Sinner e Novak Djokovic, o espanhol somou o primeiro fracasso na promessa de somar grandes resultados na reta final de temporada. Nesta quinta-feira, o número 2 do mundo acabou eliminado pelo francês Ugo Humbert ainda nas oitavas de final em dura batalha de três sets. Após 2h19 de jogo na quente quadra central torcendo em peso para o representante do país, uma bola para fora definiu a eliminação, com parciais de 1/6, 6/3 e 5/7.

Alcaraz entrou na quadra central com a torcida sendo um adversário a mais. Os franceses prometiam muito barulho para incentivar o tenista local e, por vezes, desestabilizaram o espanhol. Diante de um adversário empolgado, o principal favorito em Paris foi totalmente dominado no primeiro set.

Em somente 26 minutos, Alcaraz viu Humbert fechar em 6 a 1. Investindo no saque forte, o francês deixou o número 2 do mundo bastante irritado. Sem conseguir devolver e ainda sofrendo pressão quando tinha o serviço a favor, Alcaraz largou na partida levando logo 5 a 0. Anotou o ponto de honra antes de devolver na rede para o francês abrir frente.

Alcaraz iniciou o segundo set levando pressão no saque. Mas saiu do buraco e soltou o grito para celebrar quando fechou. Seguia irritado, porém, e reclamou de uma bola que achou fora e a arbitragem não deu. O desafio provou que estava errado e o francês fechou o game com ace.

O espanhol teve sua primeira chance de quebra na partida apenas no quarto game do segundo set. Parou na rede. Trocando mais bolas, tentava pressionar Humbert na parcial. Quando errava, pedia a toalha para enxugar o rosto em tentativa de tirar a concentração do francês. De nada adiantou e ele até ameaçou quebrar a raquete antes de nova igualdade, agora por 2 a 2.

A tão buscada quebra do espanhol veio na quarta oportunidade, com bola na rede do 15º cabeça de chave, para abrir 4 a 2. Mostrando um pouco mais de paciência, Alcaraz "entrou no jogo". E levou a decisão ao terceiro set fechando com 6 a 3.

O semblante de Alcaraz e de seu córner era totalmente diferente antes de o set decisivo começar. As caras fechadas deram lugar a sorrisos e confiança. O tenista ainda se divertia ao ver no telão que haviam espanhóis nas arquibancadas enquanto aguardava o francês retornar dos vestiários - foram oito minutos de espera.

Os tenistas iniciaram o set decisivo investindo no saque. E com Humbert andando sempre na frente. Alcaraz até deu trabalho no quinto game, mas deixou o rival fechar após errar um pedido de desafio e depois mandar para fora. Com quase duas horas de jogo, Humbert batia no peito e vibrava, com a mão erguida, ao abrir 5 a 4. No saque do espanhol, teria a chance de fechar a disputada partida.

Uma bola cantada fora erroneamente impediu que Humbert buscasse o 30 a 30. O árbitro paralisou a jogada ao observar o equívoco, mas o francês acabou perdendo a concentração e o 5 a 5 veio com enorme vaia da torcida.

Em parcial repleta de grandes lances, Humbert buscou curtas e encaixou cruzadas para abrir 6 a 5. Sob gritos de "Ugo, Ugo", chegou a um duplo match point com 15 a 40 a seguir. Alcaraz salvou o primeiro com ace, mas depois mandou para fora para linda festa do francês em sua estreia na quadra central. O rival será o australiano Jordan Thompson, que passou pelo francês Adrian Mannarino com 7/5 e 7/6 (7/5).

CONFRONTO DE PESO

Um grande duelo nas quartas de final terá frente a frente Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas, dois Top 10 que continuam resistindo ao Masters 1000 das zebras. O alemão (3º cabeça de chave) se garantiu ao derrubar o francês Alexander Fils, enquanto o grego (10º) passou pelo argentino Francisco Cerúndolo.

Zverev precisou de 2h10 para ganhar do prodígio local em três sets. Fez 6/4, 3/6 e 6/3 para se garantir entre os oito melhores. Já Tsitsipas sofreu ainda mais, pois perdeu o primeiro set por 7/6 (7/1). Sem desespero, contudo, buscou a virada com 6/4 e 6/2.

Nono cabeça de chave, Alex de Minaur continua bem em Paris. Nesta quinta-feira, teve o empolgado australiano Jack Draper pela frente e mostrou força para derrubar o campeão de Viena, domingo passado, com grande virada, parciais de 5/7, 6/2 e 6/3. O resultado teve gosto de vingança, pois o australiano havia sido eliminado pelo oponente na semifinal na Áustria. O adversário será o dinamarquês Holger Rune (13º), campeão de 2022 e algoz do francês Arthur Cazaux com virada de 3/6, 6/3 e 6/4.