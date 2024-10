Vini Jr. e Real Madrid se solidarizam com vítimas de tragédia em Valência

Um dos times da cidade, o Valencia é justamente o próximo adversário do Real Madrid no Campeonato Espanhol, no sábado, na casa do time que vem enfrentando as inundações. Existe a possibilidade de a partida ser adiada, assim como aconteceu com os jogos das equipes da região neste meio de semana, pela Copa do Rei.

O Valencia intensificou a rivalidade com o Real nos últimos anos em razão dos seguidos ataques racistas sofridos por Vini Jr. por parte da torcida do time. Foi justamente no Mestalla, o estádio do Valencia, que o brasileiro sofreu um dos maiores ofensas discriminatórias pela maior parte da torcida em maio de 2023.

O rumoroso caso, numa das partidas mais tumultuadas daquela edição do Espanhol, quase gerou uma crise diplomática entre Brasil e Espanha e foi parar na Justiça. Em junho deste ano, três torcedores do Valencia foram condenados a oito meses de prisão por ataques discriminatórias ao atacante brasileiro.