Vai à F-1 em São Paulo? Serviço de helicóptero oferece transporte por até R$ 26 mil

O circo da Fórmula 1 desembarca na capital paulista neste fim de semana para a realização do Grande Prêmio de São Paulo, a 21ª etapa da temporada. As atividades se estendem de sexta a domingo, entre treino livre, classificatórios e corridas no Autódromo de Interlagos.

Quem se deslocar para a zona sul da capital paulista tem como opção o serviço de helicóptero, ofertado pela Revo, empresa especializada no atendimento ao público de alta renda. O valor do transporte varia de R$ 3.575 a R$ 26 mil, a depender da modalidade escolhida pelo passageiro.

Quem quiser se dirigir ao autódromo em helicóptero tem algumas opções de negociação com a Revo. É possível contratar o serviço individual ou fazer o fretamento completo da aeronave. Os pontos de saída são o Aeroporto Internacional de Guarulhos ou um heliponto localizado no Edifício International Plaza II, na Avenida Faria Lima. O tempo de trajeto previsto é de 10 minutos.

Caso opte pelo serviço individual, o preço básico é de R$ 3.575. O cliente também pode selecionar um serviço completo que prevê o translado de ida e volta com sua própria aeronave, com recepção em lounge exclusivo da empresa no Autódromo de Interlagos. Essa função, que engloba toda a gestão de pouso e decolagem de Interlagos, custa R$ 15 mil no domingo, dia da corrida principal, e R$ 13 mil nos demais dias.

Se escolher o fretamento do helicóptero com capacidade para cinco pessoas (Airbus H135), o investimento é de R$ 21 mil. Por R$ 26 mil é possível fretar a aeronave com capacidade para oito passageiros (Airbus H155). Na modalidade do fretamento, há outras opções para local de partidas, entre eles os aeroportos de Congonhas e Catarina (em São Roque) ou outro heliponto e heliporto dependendo da viabilidade operacional.

OUTRAS FORMAS DE CHEGAR A INTERLAGOS

Nos dias das atividades em Interlagos, a Linha 9-Esmeralda terá uma operação especial com trens expressos saindo das estações Pinheiros e Morumbi até a estação Autódromo. Os trens saem a cada 30 minutos entre 9h30 e 11h na sexta, e com o mesmo intervalo entre 6h30 e 13h no sábado e no domingo. Na volta, na sexta, os trens partem entre 15h e 15h30, 19h30 e 20h. No sábado, das 16h30 às 21h, e no domingo, das 16h30 às 20h. O valor da passagem é R$ 5,00.

Não é aconselhável ir ao GP de carro, uma vez que não há estacionamento disponível e haverá uma série de bloqueios nas vias.

O fã de automobilismo também pode escolher usar o ônibus expresso, pelo valor tradicional da passagem (R$ 4,40), saindo de alguns locais: Shopping SP Market, Aeroporto de Congonhas (Praça Comandante Lineu Gomes), Trianon/Masp e Terminal Santo Amaro.