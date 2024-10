Scarpa destaca 'dia inesquecível' e Everson se emociona com grande atuação pelo Atlético-MG

"Foi um dia inesquecível". Foi assim que Gustavo Scarpa traduziu o que foi a classificação do Atlético-MG à final da Copa Libertadores com um empate sem gols diante do River Plate, nesta terça-feira, no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. O meia teve dificuldade para encontrar palavras que descrevessem a sensação de colocar o clube mineiro perto da 'glória eterna'.

"Parabéns aos torcedores do River, foi uma festa tremenda, estava muito maneira, quase 90 mil pessoas. Foi um jogo memorável contra uma grande equipe, em um campo espetacular, surreal. A gente está na final, que era o nosso objetivo", afirmou.

Scarpa protagonizou um dos principais lances de perigo do Atlético-MG. Ele recebeu de Hulk pelo lado esquerdo e chutou com capricho no travessão. O meia pensou que seria gol e chegou a conversar com o goleiro Armani sobre o lance.

"Eu achei que seria um baita golaço, um grande passe do Hulk. O Armani tocou de leve na bola. Importante é a classificação. Fizemos um jogo um pouco diferente do que estamos acostumados, mas é diferente jogar neste campo e não precisávamos nos expor. Feliz pelo resultado final", completou.

Quem também não se conteve em emoção foi o goleiro Everson, escolhido pela Conmebol como o grande nome da partida. Ele fez defesas espetaculares que garantiram o Atlético-MG na decisão da competição.

"Momento muito feliz. O Galo resgatou minha alegria de jogar futebol. Infelizmente sumiram com meu terço. Vamos montar uma força-tarefa para encontrá-lo. Se não conseguirmos, estará abençoando para a final. Feliz com esse momento em colocar meu nome na história do Atlético", disse o goleiro, que relembrou do passado.

"Eu brinco que joguei no segundo maior River do mundo. Não imaginava jogar uma final de Libertadores. Passa um filme na cabeça, me emociono muito, mas Deus me abençoou nesses 10 anos de caminhada. Há dez anos estava na última divisão com o River, do Piauí, hoje vou poder disputar uma final de Libertadores pelo Atlético", finalizou.

O Atlético-MG aguarda agora o classificado do duelo entre Botafogo e Peñarol, que acontecerá nesta quarta-feira, em Montevidéu, no Uruguai. O time brasileiro largou na frente com uma vitória por 5 a 0. A decisão está marcada para o dia 30 de novembro, em Buenos Aires.