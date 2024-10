Internacional e Flamengo se enfrentam em jogo adiado que pode mudar configuração do G-4

Internacional e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, em jogo adiado da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto é importante porque vai movimentar a luta na parte de cima da tabela, onde os dois times estão neste momento.

Com 52 pontos e em grande fase, o Internacional ocupa o quinto lugar. Nos últimos cinco jogos, foram três vitórias e dois empates. O time do técnico Roger Machado soma 11 jogos invicto, com oito vitórias e três empates, e entrou firme na briga por uma vaga direta na Copa Libertadores da próxima temporada.

O Flamengo vive um ano conturbado, mas está classificado para a final da Copa do Brasil diante do Atlético-MG, com primeiro confronto marcado para o próximo domingo, no Maracanã. Com 54 pontos, o time de Filipe Luís está em quarto lugar, atrás apenas de Botafogo (64), Palmeiras (61) e Fortaleza (57). Nos últimos cinco jogos, foram três vitórias e duas derrotas.

A boa notícia é que o zagueiro Vitão não preocupa. Ele ficou fora de uma das atividades da semana, mas deve começar entre os titulares ao lado de Clayton Sampaio. O técnico Roger Machado deixou a escalação em mistério, já que existe dúvida entre os meias Gabriel Carvalho e Bruno Tabata.

A confiança é tão grande que Roger sonha até com as primeiras posições ao término da competição. "Temos 11 jogos de invencibilidade, que é um feito positivo. Matematicamente é possível, mas a distância é muito grande. É permitido sonhar? É! Até que matematicamente não haja mais possibilidade a gente pode se colocar nessa condição. A gente sabe que se buscar a vaga direta na Libertadores o mais rápido possível, vai nos colocar para frente. Essa sequência de bons resultados nos impulsionou da 13ª posição para ir se consolidando entre os seis."

Pelo lado do Flamengo, a principal dúvida de Filipe Luís é no setor defensivo. Pensado como titular, o zagueiro David Luiz reclamou de dor bilateral no tendão de Aquiles e tornozelo, acabando vetado pelo departamento médico. Ele faria dupla com Fabrício Bruno. Desta forma, Léo Ortiz, que seria preservado, pode começar jogando, enquanto Léo Pereira está suspenso.

Com foco maior na Copa do Brasil, o Flamengo pode poupar mais jogadores. O lateral-esquerdo Alex Sandro se recupera de conforto muscular, por isso Ayrton Lucas deve ser titular. O meia Arrascaeta também está suspenso pelo terceiro amarelo e vai guardar energias para a final diante dos mineiros.

Matheus Cunha pode entrar no gol no lugar de Rossi, enquanto Matheus Gonçalves e Gonzalo Plata brigam pela vaga no meio-campo.

"O que eu miro agora é esse jogo. Claro que a final (contra o Atlético-MG) está aí, é o jogo do ano. Todo mundo sabe a importância que tem esse título aqui no clube. Preciso de todo mundo. Alguns vão jogar, alguns vão descansar, mas sempre pensando em vencer o Inter, que é o mais importante", disse Filipe Luís, revelando sua estratégia.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X FLAMENGO

INTERNACIONAL - Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Bernabéi; Rômulo, Thiago Maia, Gabriel Carvalho (Bruno Tabata) e Alan Patrick; Wesley e Borré. Técnico: Roger Machado.

FLAMENGO - Rossi (Matheus Cunha); Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Allan, Alcaraz e Matheus Gonçalves (Gonzalo Plata); Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Filipe Luís.

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Estádio Beira Rio, em Porto Alegre (RS).