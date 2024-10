Fernando Diniz desencanta, vence a primeira e leva Cruzeiro à final da Copa Sul-Americana

O Cruzeiro é o primeiro finalista da Copa Sul-Americana de 2024. Após sofrer em Belo Horizonte (MG), o time mineiro foi até o estádio La Fortaleza, na Argentina, e com gol de Kaio Jorge, superou o Lanús-ARG por 1 a 0 no segundo e decisivo jogo da semifinal, carimbando a vaga na decisão da competição continental.

No jogo de ida, no Mineirão, houve empate por 1 a 1 e o time brasileiro fechou com a vantagem de 2 a 1 no placar agregado. As melhores campanhas do time mineiro tinham sido em 2004 e 2005, quando chegou às oitavas de final.

Com a vitória, o Cruzeiro quebrou uma sequência de sete jogos sem vencer na temporada e Fernando Diniz conquistou sua primeira vitória no comando do clube, em seu sétimo jogo no time mineiro. Foram duas derrotas no Brasileiro, para o Fluminense (1 a 0) e para o Athletico (3 a 0). E quatro empates diante de Libertad e Lanús, pela Sul-Americana; Vasco e Bahia pelo Brasileiro.

A grande final será disputada em jogo único, no dia 23 de novembro, no Estádio General Pablo Rojas, conhecido como "La Nueva Olla", casa do Cerro Porteño, do Paraguai. O Cruzeiro enfrenta o vencedor do duelo entre Racing-ARG e Corinthians, que jogam nesta quinta-feira. No jogo de ida, em São Paulo, eles empataram por 2 a 2.

O duelo decisivo começou agitado na cidade de Lanús. Logo aos quatro minutos, Marcelino Moreno recebeu lançamento de Losada e encobriu Cássio, marcando um golaço para o time da casa. Entretanto, o VAR viu impedimento do camisa 10 e anulou o gol. Aos 16, foi a vez de Moreno cruzar na medida para Cáceres, que de fora da área, tirou tinta da trave.

O Lanús quase balançou as redes aos 30, quando Boggio ficou cara a cara com Cássio, e o goleiro brasileiro operou um milagre para salvar o Cruzeiro. O time argentino chegou mais uma vez com perigo aos 37, quando Marcelino Moreno arriscou de muito longe e a bola explodiu no travessão. Entretanto, nos minutos finais, o Cruzeiro reagiu de forma mortal. Aos 42, Gabriel Veron arriscou de fora da área e acertou a trave. Três minutos depois, Matheus Pereira lançou Veron, que bateu de cavadinha para defesa de Losada. No rebote, porém, Kaio Jorge empurrou para o gol e levou o time mineiro em vantagem para o intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o Cruzeiro adotou uma postura mais defensiva, e não deixou o adversário reagir nos minutos iniciais. Inclusive, a primeira boa chance foi do time brasileiro, que quase ampliou com Matheus Pereira aos 19, mas Losada salvou.

Nos minutos finais, o Lanús passou a apostar em cruzamentos na área, mas sem objetividade. Assim, o Cruzeiro se segurou até o fim, quebrou a sequência negativa e selou a classificação à próxima fase. Nos acréscimos, a sorte ajudou o goleiro Cássio, num chute desviado e que a bola tocou em cima do travessão e saiu. Era sinal de que nada mais aconteceria em campo. Não deu outra.

FICHA TÉCNICA

LANÚS 0 X 1 CRUZEIRO

LANÚS - Losada; Juan Cáceres, Izquierdoz, Gonzalo Muñoz e Soler; Gonzalo Pérez (Jonatán Torres), Boggio (Favio Álvarez), Marcelino Moreno, Peña Biafore (Leandro Díaz) e Carrera (Aquino); Walter Bou. Técnico: Ricardo Zielinski.

CRUZEIRO - Cássio; William, João Marcelo, Villalba e Marlon; Lucas Romero (Lucas Silva), Walace, Matheus Henrique e Matheus Pereira (Ramiro); Gabriel Veron (Lautaro Díaz) e Kaio Jorge (Zé Ivaldo). Técnico: Fernando Diniz.

GOL - Kaio Jorge, aos 45 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Izquierdoz e Juan Cáceres (Lanús); Cássio (Cruzeiro).

ÁRBITRO - Juan Benítez (PAR).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio La Fortaleza, em Lanús (ARG).