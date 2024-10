FA se desculpa com jogadora muçulmana por proibir uso de calça de moletom

A Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) fez um pedido de desculpas a Iqra Ismail, jogadora de futebol muçulmana, após ela ter sido impedida de atuar em uma partida por não aceitar usar calção em razão de suas crenças religiosas.

O episódio aconteceu em um jogo da Greater London Womens Football League, no domingo. No banco de reservas, a atleta iria entrar como substituta no time do United Dragons. No momento de reforçar a sua equipe, ela foi impedida de participar pelo árbitro. Ela usava calça de moletom em vez do tradicional calção de jogo.

De acordo com o jornal The Guardian, a FA garantiu que a atleta poderá usar calças de moletom nas próximas partidas que disputar. Após o incidente, um porta-voz da entidade disse que a diretoria vem trabalhando para resolver o problema.

"Escrevemos proativamente para todas as associações de condados e árbitros de partidas do futebol feminino de base no início deste ano para confirmar que mulheres e meninas deveriam ter permissão para usar roupas que garantissem que sua crença religiosa não fosse comprometidas".

O dirigente disse ainda que o comprometimento da FA continua de pé. "Continuamos profundamente comprometidos em garantir que o futebol inglês seja um ambiente inclusivo e acolhedor para todos".

Em um vídeo nas redes sociais, Ismail comentou sobre o veto e reclamou das proibições que não levam em conta as questões religiosas. "Eu jogo nesta liga há quase cinco anos usando calças de moletom e a cada ano fica mais difícil para mulheres como eu jogar".