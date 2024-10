Ex-goleiro do Real Madrid, Casillas detona escolha do Bola de Ouro: 'Prêmio absurdo'

Iker Casillas, ídolo do Real Madrid, foi mais uma personalidade ligada ao futebol a se indignar com a escolha do meia Rodri, do Manchester City, como vencedor do prêmio Bola de Ouro em uma eleição que tinha Vini Jr como favorito. Para ele, já que o brasileiro foi preterido, o troféu deveria ter sido entregue ao lateral Dani Carvajal, também do Real Madrid e campeão da Eurocopa com a seleção da Espanha.

"Não me parece coerente. Se tiver que premiar um espanhol, o escolhido deveria ser o Carvajal. O Rodri está machucado há um mês e meio", afirmou o ex-goleiro que fez história no clube merengue.

O ex-atleta atacou ainda os critérios de escolha para a definição do vencedor e classificou o resultado final como um "prêmio absurdo". "Não tem critério, não sei quem diabos escolhe ou quem vota neles. Não importa se depois me explicam quem são os que votam, se eles são os capitães, treinadores de seleções ou o presidente da Malásia", afirmou.

A premiação aconteceu nesta segunda-feira, em Paris. Cotado como o grande favorito, Vini Jr tinha a ser favor o fato de ter sido decisivo na conquista da última edição da Liga dos Campeões. O gigante espanhol derrotou o Borussia Dortmund por 2 a 0 e o atleta revelado pelo Flamengo deixou a sua marca nas redes adversárias.

A cerimônia foi marcada por um boicote do Real Madrid, que não marcou presença no evento após saber que o meia do Manchester City seria o vencedor do prêmio e não Vini Jr.

Rodri foi o terceiro jogador espanhol a conquistar o prêmio Bola de Ouro. Antes dele, Di Stéfano levou o troféu nos anos de 1957 e 1959. O outro contemplado foi Luis Suárez Miramontes, em 1960.