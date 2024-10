Bayern goleia Mainz com brilho de Musiala, espanta fantasma e vai à 3ª fase da Copa da Alemanha

O Bayern de Munique estreou na Copa da Alemanha com brilho de Musiala e goleada sobre o Mainz 05, por 4 a 0, fora de casa, nesta quarta-feira. O atacante anotou um hat-trick e Sané, titular pela primeira vez na temporada, completou o placar. Os comandados de Vincent Kompany espantaram o fantasma de quedas na segunda rodada do torneio.

Depois de eliminações frustrantes nas últimas edições diante de rivais de divisões inferiores, casos do Holstein Kiel (segunda divisão) em 2021 e o Saarbrücken (terceira) em 2023, o Bayern mostrou que dará a devida importância à competição com a escalação de seus principais jogadores na estreia. Kompany não quis saber de poupar as estrelas sob a meta de voltar a ganhar a Copa da Alemanha após cinco anos.

Maior vencedor disparado da democrática competição com rivais de diversas divisões, com 20 taças - em segundo aparece o Werder Bremen, com 6 -, o Bayern não dá a volta olímpica desde a edição de 2019/20. Viu os rivais Borussia Dortmund, RB Leipzig (duas vezes) e o Bayer Leverkusen celebrarem nas últimas edições e agora busca recuperar sua hegemonia.

A torcida local fez uma linda festa na entrada da equipe em campo na Mainz Arena. Mas com menos de dois minutos, quem já comemorava era o Bayern. Cruzamento da esquerda, Kane deu toque sutil para Musiala bater na saída de Zentner e abrir o marcador. O artilheiro teve sua chance ao sair cara a cara e perder a dividida, atingindo o rosto do goleiro.

O jogo era totalmente dominado pelo Bayern e a questão mera de quanto tempo o Mainz ia resistir antes de sofrer mais gols. Musiala, tocado por trás, reclamou de um pênalti ignorado pelo árbitro. Gnabry acertou a trave e Sané, em seu primeiro jogo como titular na temporada, desperdiçou livre.

O sufoco era gigante e o segundo gol acabou saindo em lance polêmico, aos 36 minutos. Kane cabeceou, Zentner espalmou e a sobra foi na cabeça de Musiala, que anotou pela segunda vez. O jogador estava avançado no lance e o goleiro do Mainz pediu o impedimento, ignorado pelo auxiliar. Como nesta etapa não há a utilização do VAR, o lance acabou validado. Nos acréscimos, Sané ampliou em chute cruzado e Musiala chegou ao primeiro hat-trick da carreira aproveitando a sobra.

Com o resultado garantido com somente uma etapa disputada, Kompany resolveu descansar suas principais peças no segundo tempo. Musiala, o herói do jogo, além de Harry Lane, nem voltaram dos vestiários e Davies e Min-Jae logo foram trocados.

Apesar das modificações, o Bayern seguiu mandando na partida, sempre postado no campo ofensivo. Mas apenas fazendo o relógio passar. Vendo o time de Munique tocando de lado, a torcida do Mainz ensaiou algumas vaias. Apesar de reprovar a atitude rival, os apupos não ajudavam os mandantes, bastante inferiores em campo.

Apenas aos 30 minutos que o Bayern teve seu grande lance na fase final. Goretzka cabeceou sozinho para milagre de Zentner. Os bávaros voltaram a administrar a posse de bola e celebraram o resultado construído na etapa inicial.

Em outros duelos interessantes do dia, três vitórias por 2 a 1. O Eintracht Frankfurt superou o Borussia Mönchengladbach, o Hertha Berlim passou pelo Heidenheim e o Freiburg eliminou o Hamburgo. Destaque ainda para o avanço do Werder Bremen com 1 a 0 na casa do Paderborn. Outros resultados: Arminia Bielefeld 2 x 0 Union Berlim e Hoffenheim 2 x 1 FC Nuremberg.