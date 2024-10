Segundo jogo da semifinal da Libertadores entre Peñarol e Botafogo sofre mudança de estádio

O local do jogo de volta da semifinal da Libertadores entre Peñarol e Botafogo foi alterado nesta terça-feira, véspera do duelo, agendado para as 21h30 de quarta, em Montevidéu, capital uruguaia. A partida não será mais na casa do Peñarol, o Estádio Campeón del Siglo. O tradicional Estádio Centerário receberá o evento. A alteração se dá após o ministro do Interior do Uruguai, Nicolas Martinelli, tentar vetar a presença da torcida botafoguense no estádio.

O Botafogo chegou a falar com o Itamaraty e a Interpol buscando fazer valer o direito de ter sua torcida presente no Campeón del Siglo. A Conmebol também se envolveu e exigiu para Associação Uruguaia de Futebol (AFU) que o regulamento - que prevê a presença das duas torcidas - fosse cumprido.

Com a mudança, as duas torcidas vão poder estar presentes na partida. O Estádio Centenário é maior do que onde seria originalmente a partida, o que tornaria mais fácil organizar a segurança para o jogo que está rodeado de tensão.

Tudo isso foi motivado pelo que aconteceu na última semana, no Rio de Janeiro, horas antes do primeiro jogo da semifinal. Torcedores do Peñarol saquearam quiosques em uma praia no Recreio, zona oeste da cidade, incendiaram um ônibus e entraram em conflito com a Polícia da cidade.

Mais de 200 pessoas foram detidas e 21 tiveram a prisão decretada. Depois da partida, que o Botafogo venceu por 5 a 0, houve mais confusão. Torcedores uruguaios quebraram cadeiras do Nilton Santos.