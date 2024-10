Horner admite que Red Bull pode trocar Sérgio Perez: 'Decisões precisam ser tomadas'

"Como equipe, precisamos ter os dois carros marcando pontos e essa é a natureza da Fórmula 1. Da perspectiva da equipe, estamos trabalhando com ele o máximo que podemos para tentar dar suporte", explicou. "Acho que fizemos tudo o que podíamos para apoiar Checo, e continuaremos a fazer isso no Brasil no próximo fim de semana, mas chega um momento em que você não pode fazer muito."

Com o resultado negativo na Cidade do México - Verstappen, punido em 20 segundos, terminou somente em sexto - a Red Bull perdeu a segunda colocação na classificação do Mundial de Construtores para a Ferrari.

São 25 pontos de desvantagem para a escuderia italiana e impressionantes 54 atrás da líder McLaren, restando apenas quatro corridas na temporada. Terminar em terceiro seria o pior resultado da Red Bull no Mundial de Construtores desde 2019, o que pressiona Pérez.

"Olha, os caras do VCARB (equipe parceira da Red Bull) também não tiveram um ótimo dia. E é incrível o quão rápido o mundo pode mudar em sete dias", afirmou o dirigente, em comparação com o GP dos Estados Unidos, um fim de semana antes do México.

"Esse escrutínio (estudo) sempre vai existir e chega um momento em que decisões difíceis precisam ser tomadas", disse Horner, deixando a continuação de Pérez na equipe em xeque. "Agora estamos em terceiro no campeonato de construtores. Nossa determinação é tentar voltar a uma posição vencedora, mas será uma tarefa difícil nas próximas quatro corridas."