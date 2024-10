Equipe da F-1 é criticada por brasileiros por colocar imagem de praia em arte do GP de SP

O Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 começa apenas na sexta-feira, com as primeiras atividades na pista do Autódromo de Interlagos. Mas já está gerando comentários em redes sociais. Desta vez, o motivo é uma publicação da equipe Alpine. Em suas redes sociais, o time dos franceses Pierre Gasly e Esteban Ocon publicou uma imagem artística dos seus dois carros numa faixa de areia, com o mar ao lado.

A publicação gerou comentários negativos de brasileiros. Realizada na capital paulista, a prova não tem motivos para ser relacionada ao cenário praiano.

Até o momento, a postagem feita na segunda-feira já conta com quase 35 mil curtidas e mais de 650 comentários. Grande parte deles trazem piadas com a confusão feita pela equipe.

"Grande Prêmio de Praia Grande. Começa no Jabaquara descendo a Imigrantes e sobe pela Anchieta?", questionou um usuário. "Oi, administrador das redes da Alpine, apenas um lembrete: São Paulo não tem praia. No entanto, como sugestão, você pode dizer que isso é Santos e esse é um tributo para o Chorão", alertou outra usuária.

Outros comentários brincam que o mar, na verdade, é o Rio Tietê, e fazem piadas "aliviadas" com o fato de que, pelo menos desta vez, a imagem não é em uma selva.

O GP de São Paulo de F-1 acontece no Autódromo de Interlagos a partir de sexta. O único treino livre do fim de semana está marcado para as 11h30. No mesmo dia, às 15h30, os pilotos vão disputar o treino classificatório para a corrida sprint, marcada para sábado, às 11h. Às 15h, eles estarão no treino para definir o grid de largada para a corrida principal do fim de semana, no domingo, às 14h.