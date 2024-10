Em revanche, Suns buscam virada e impõem 1ª derrota aos Lakers na nova temporada da NBA

O Phoenix Suns buscou a virada contra o Los Angeles Lakers e impôs a primeira derrota ao time de LeBron James na nova temporada da NBA, na noite desta segunda-feira. A vitória por 109 a 105 teve sabor de revanche porque a equipe de Phoenix havia sofrido uma dura derrota para o rival na sexta-feira. Ainda na noite de segunda, o Boston Celtics venceu o clássico da Conferência Leste ao superar o Milwaukee Bucks.

Diante de sua torcida, Devin Booker e Kevin Durant ofuscaram o quarteto formado por LeBron, Anthony Davis, Austin Reaves e Rui Hachimura. Booker foi o cestinha da partida, com 33 pontos, seguido de perto pelo companheiro de equipe, autor de 30 pontos. Durante ainda anotou oito rebotes e quatro assistências.

A dupla conduziu uma bela virada dos anfitriões, que chegaram a estar perdendo por sete pontos no decorrer do último quarto. A reação, contudo, veio sob a liderança de Durant, que anotou cestas seguidas e decisivas na reta final da partida. LeBron até respondeu com uma cesta de três pontos, mas não foi o suficiente.

Em dia discreto, o astro registrou apenas 11 pontos, além de oito assistências e cinco rebotes. Davis foi o grande nome dos Lakers, responsável por um "double-double" de 29 pontos e 15 rebotes. Reaves foi uma das surpresas da partida, com seus 23 pontos e oito rebotes, enquanto Hachimura se destacou com dois dígitos em dois fundamentos: 20 pontos e 10 rebotes.

Foi a primeira derrota dos Lakers em seus primeiros quatro jogos na temporada regular. Curiosamente, o time de Los Angeles havia superado o Suns, também de virada, mas por uma vantagem de 22 pontos, na sexta-feira. Com o "troco", a equipe de Phoenix somou sua terceira vitória, exibindo a mesma campanha do rival na Conferência Oeste.

Pelo lado Leste, o Boston Celtics derrotou o Milwaukee Bucks por 119 a 108, em casa, em mais um clássico entre as duas equipes que vêm dominando a conferência nos últimos anos. A partida, de alto nível técnico, contou com 10 jogadores marcando dois dígitos em pontuação.

Pelos anfitriões, Jaylen Brown e o reserva Payton Pritchard foram os destaques, com 30 e 28 pontos. Mais discreto, Jayson Tatum anotou 15 pontos e oito rebotes. Jrue Holiday contribuiu com 21 pontos.

Os Bucks mostraram força com Giannis Antetokounmpo, autor de 30 pontos e 10 rebotes, e Damian Lillard, responsável por 33 pontos, sete rebotes e sete assistências. Em bom ritmo, o time visitante fez duelo parelho ao longo de todo o primeiro tempo. Mas perdeu volume de jogo no terceiro quarto, que acabou decidindo a partida.

O triunfo reforça o favoritismo dos atuais campeões na nova temporada. Os Celtics somam quatro vitórias em quatro jogos até agora. Já os Bucks continuam aquém do esperado, com três derrotas em quatro confrontos, na 14ª e penúltima colocação da tabela do Leste.

Em Sacramento, os Kings superaram o Portland Trail Blazers por 111 a 98, em noite de De'Aaron Fox. Com seus 24 pontos, ele superou a marca de 10 mil pontos em sua carreira. Fox se tornou o quinto jogador da história da franquia a alcançar tal feito. Foi a primeira vitória dos Kings na temporada, após duas derrotas seguidas.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Orlando Magic 119 x 115 Indiana Pacers

Boston Celtics 119 x 108 Milwaukee Bucks

Miami Heat 106 x 98 Detroit Pistons

New York Knicks 104 x 110 Cleveland Cavaliers

Atlanta Hawks 119 x 121 Washington Wizards

Toronto Raptors 125 x 127 Denver Nuggets

Memphis Grizzlies 123 x 126 Chicago Bulls

San Antonio Spurs 101 x 106 Houston Rockets

Dallas Mavericks 110 x 102 Utah Jazz

Phoenix Suns 109 x 105 Los Angeles Lakers

Sacramento Kings 111 x 98 Portland Trail Blazers

Acompanhe os jogos desta terça-feira:

Minnesota Timberwolves x Dallas Mavericks

Brooklyn Nets x Denver Nuggets

Utah Jazz x Sacramento Kings

Golden State Warriors x New Orleans Pelicans