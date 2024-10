Corinthians desembarca na Argentina após antecipar voo por causa de greve no país

O Corinthians já está em solo argentino para definir a vaga na decisão da Copa Sul-Americana, quinta-feira, diante do Racing. O clube precisou antecipar a viagem por causa da greve dos transportes prevista para esta quarta-feira no país vizinho.

O clima no voo para a Argentina foi de total descontração, com os jogadores sorridentes e confiantes na busca pela vaga após empate por 2 a 2 na Neo Química Arena. Mesmo sofrendo com o temporal que atrapalhou os planos de abrir vantagem em casa, os corintianos apostam em resultado positivo no segundo jogo.

Depois da eliminação na semifinal da Copa do Brasil, o clube só garante vaga na competição nacional em caso de título da Sul-Americana e o técnico Ramón Díaz acredita na manutenção de seu ótimo retrospecto no local pela vaga. O argentino esteve na beira do campo como visitante no Estádio Presidente Perón em oito ocasiões, somando quatro vitórias, três empates e somente um revés.

Autor dos dois gols do Corinthians na ida, Yuri Alberto volta à equipe após cumprir suspensão na vitória por 1 a 0 sobre o Cuiabá, pelo Brasileirão, na segunda-feira. Poupados no início do jogo na Arena Pantanal, André Ramalho, Garro, Romero e Carillo também ficam à disposição.

A definição do time que vai encarar o Racing, porém, sai apenas no treino desta quarta-feira. Ramón Díaz pode reforçar a marcação diante de um oponente com 100% de aproveitamento em sua casa na Sul-Americana e média de 3,8 gols marcados por jogo. A atividade em solo argentino deve ocorrer no CT do River Plate.