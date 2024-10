Zaracho é relacionado contra o River e Atlético-MG trocará gramado para final da Copa do Brasil

O Atlético-MG terá um reforço de peso para a reta final de temporada. Recuperado de problemas no púbis, o meia Zaracho, que não entra em campo desde agosto, viajou para Buenos Aires e está na lista dos relacionados para a partida com o River Plate, nesta terça-feira, às 21h30, no Monumental de Nuñez, pela partida de volta da semifinal da Copa Libertadores.

O meia, que precisou passar por um procedimento cirúrgico, treinou normalmente e deve ganhar minutagem na partida frente ao River. A expectativa é que fique como opção no banco de reservas, mas com grande chance de entrar no decorrer da partida, até pela vantagem, de 3 a 0, construída pelo Atlético na Arena MRV.

Conforme indicou o técnico Gabriel Milito, o Atlético deve entrar em campo com: Everson; Lyanco, Battaglia e Júnior Alonso; Gustavo Scarpa, Fausto Vera, Alan Franco e Guilherme Arana; Deyverson, Hulk e Paulinho. Bernard e Cadu continuam vetados pelo departamento médico.

Para o jogo desta terça-feira, a torcida do Atlético esgotou os 4 mil ingressos destinados ao clube visitante. "Sim, muito feliz pela recepção da torcida, sempre muito grato a eles. Do jogo de amanhã, sabemos da importância do jogo, dessa competição. Vamos nos preparar bem para conseguir essa vitória aqui", disse Fausto Vera, em coletiva de imprensa.

Sobre o jogo contra o River, o volante foi direto. "Não subestimamos ninguém. Temos vantagem no resultado de ida, mas não saímos com isso na cabeça, pode ser prejudicial. Sabemos que iremos encarar o estádio do River Plate, muita gente. Mas é algo que estamos acostumados. O nosso estádio está sempre cheio, futebol brasileiro é muito competitivo, estádios com grande capacidade. Chegamos preparados e com muita gana de jogar a partida", finalizou.

GRAMADO NOVO PARA A FINAL DA COPA DO BRASIL

O Atlético confirmou também nesta segunda-feira que trocará o gramado da Arena MRV, visando a partida da final da Copa do Brasil, frente ao Flamengo. Será colocado um com base de areia para facilitar a drenagem, que foi duramente criticada durante a derrota para o Internacional por 3 a 1, no sábado, pelo Brasileirão.

"A expectativa é que todo o processo seja realizado em sete dias, contando a colheita, o transporte em caminhão refrigerado e o plantio no estádio", afirmou o Atlético, que promete deixar tudo pronto até o dia 10 de novembro, data da decisão da Copa do Brasil, diante do Flamengo.

O time mineiro, inclusive, abriu a venda de ingressos para o jogo de ida, que acontecerá no dia 3 de novembro, no Maracanã. Os valores, para o setor visitante, serão de R$ 200 (meia) e R$ 400 (inteira). A torcida atleticana ficará no Setor Sul B do estádio.