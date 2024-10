Warriors perdem na estreia em casa, na NBA, e Curry vira preocupação

Após duas vitórias seguidas fora de casa, o Golden State Warriors enfim fez sua estreia diante de sua torcida na nova temporada da NBA, na noite deste domingo. Mas o resultado não foi o esperado. A equipe californiana foi superada pelo Los Angeles Clippers por 112 a 104 e ainda deixou a quadra com uma forte preocupação. Stephen Curry, astro da equipe, sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo e virou dúvida para as próximas partidas.

Curry sofreu uma torção nos instantes finais do terceiro quarto. Tentou voltar à quadra no último período, porém não conseguiu disputar a partida até o fim. O técnico Steve Kerr afirmou que o jogador faria um exame de ressonância magnética para avaliar a situação. "Ele está bem. Ele disse que era algo leve ou moderado. Ele já torceu o tornozelo muitas vezes antes, então não acha que seja tão ruim, mas obviamente é uma preocupação", disse o treinador.

Antes de se machucar, Curry vinha sendo uma das referências dos Warriors em quadra. Aos 36 anos, em sua 16ª temporada da NBA, o astro anotou 18 pontos, seis assistências e quatro rebotes. O cestinha da equipe e da partida foi Andrew Wiggins, responsável por 29 pontos. Kevon Looney deixou o banco de reservas para registrar um "double-double" de 10 pontos e 11 rebotes - o brasileiro Gui Santos não entrou em quadra.

Do outro lado, o trio formado por James Harden, Ivica Zubac e Norman Powell dominou a partida. Harden e Zubac registraram 23 pontos cada. E ainda deixaram a quadra com um "double-double" cada. O primeiro anotou 11 assistências, além de sete rebotes. E Zubac pegou incríveis 18 rebotes e deu seis assistências. Powell contribuiu com 20 pontos.

Nas primeiras posições da Conferência Oeste, Warriors e Clippers apresentam a mesma campanha: duas vitórias e uma derrota. O Los Angeles Lakers e o Oklahoma City Thunder, que venceu o Atlanta Hawks por 128 a 104 também no domingo, lideram a tabela, com três vitórias em três jogos.

Em situação diferente, o Milwaukee Bucks ainda busca suas melhores apresentações neste início de temporada. Fora de casa, sofreu a segunda derrota, desta vez para o Brooklyn Nets por 115 a 102. O grego Giannis Antetokounmpo liderou os visitantes, com um "double-double" de 22 pontos e 12 rebotes, além de ajudar com sete assistências. Teve o apoio dos 21 pontos de Damian Lillard.

Mas os Nets mostraram força em Nova York, diante de sua torcida. Cam Thomas, cestinha do confronto, com 32 pontos, e Dennis Schröder, com 29, comandaram a equipe anfitriã, em busca da segunda vitória em três jogos neste começo de temporada regular.

Confira os resultados da noite deste domingo:

Indiana Pacers 114 x 118 Philadelphia 76ers

Portland Trail Blazers 125 x 103 New Orleans Pelicans

Brooklyn Nets 115 x 102 Milwaukee Bucks

Oklahoma City Thunder 128 x 104 Atlanta Hawks

Golden State Warriors 104 x 112 Los Angeles Clippers

Acompanhe os jogos desta segunda-feira:

Orlando Magic x Indiana Pacers

New York Knicks x Cleveland Cavaliers

Toronto Raptors x Denver Nuggets

Miami Heat x Detroit Pistons

Boston Celtics x Milwaukee Bucks

Atlanta Hawks x Washington Wizards

Memphis Grizzlies x Chicago Bulls

San Antonio Spurs x Houston Rockets

Dallas Mavericks x Utah Jazz

Phoenix Suns x Los Angeles Lakers

Sacramento Kings x Portland Trail Blazers