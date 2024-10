Sport briga por liderança na Série B, enquanto CRB e Ituano tentam fugir do Z-4

Para seguir consolidado na zona de acesso (G-4) da Série B do Campeonato Brasileiro e brigando pelo título, o Sport volta a campo nesta segunda-feira, quando três partidas dão sequência na 34ª rodada. O Santos também entrará em campo e a parte de baixo da tabela será movimentada com Ituano e CRB.

Vindo de duas vitórias seguidas, o Sport entra em campo às 21h, quando visita o América-MG no Independência, em Belo Horizonte (MG). O time pernambucano tem 59 pontos na vice-liderança, atrás do Santos apenas pelo saldo de gols (21 a 17). O Mirassol também chegou a 59, em terceiro, mas já atuou na rodada. O América-MG está um pouco atrás, em oitavo com 49, mas aposta em uma vitória para manter a esperança até o final. O G-4 é finalizado pelo Novorizontino, com 57, mas que ainda joga.

Mais cedo, às 19h, o Santos entra em campo diante do Ituano no Novelli Júnior, em Itu (SP). O time da casa venceu o confronto direto com o Botafogo e ganhou ânimo na reta final. Apesar disso, segue na zona de rebaixamento (Z-4), em 18º lugar com 34 pontos.

O primeiro fora do Z-4 é o CRB, 16º com 36 pontos, que também entra em campo. Às 18h, visita o Coritiba no Couto Pereira, em Curitiba (PR). O time paranaense está em décimo lugar com 47 pontos e precisa vencer para manter uma pequena esperança pelo acesso.

A 34ª rodada só será concluída com quatro jogos na terça-feira. Guarani e Novorizontino fazem duelo de opostos, enquanto Goiás e Operário querem se aproximar do G-4. Brusque e Chapecoense se enfrentam pela permanência, mesmo objetivo do Botafogo diante do Amazonas.

CONFIRA OS JOGOS DA 34ª RODADA:

SEGUNDA-FEIRA

18h

Coritiba x CRB

19h

Ituano x Santos

21h

América-MG x Sport

TERÇA-FEIRA

19h

Goiás x Operário-PR

Brusque x Chapecoense

21h30

Guarani x Novorizontino

Amazonas x Botafogo