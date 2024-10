Plata define 1º gol pelo Flamengo como 'sonho realizado' e promete dança se marcar contra Inter

Na vitória sobre o Juventude por 4 a 2, no último sábado, pelo Brasileirão, Gonzalo Plata marcou seu primeiro gol com a camisa do Flamengo. O atacante foi o último dos reforços contratados no meio da temporada a desencantar.

Nesta segunda-feira, Plata concedeu entrevista para a 'FlaTV' e contou sobre como foi o lance que fechou o placar e disse o que passou pela sua cabeça no momento em que recebeu o passe de Gerson.

"Quando Gerson fez o passe, pensei muito rápido em deixar passar a bola para o Arrascaeta, que estava atrás. Mas, também pensei que poderia fazer o meu primeiro gol aqui. Dominei a bola e chutei. Graças a Deus pude marcar meu primeiro."

O equatoriano também destacou que fazer um gol no Maracanã foi a realização de um sonho e que a sensação foi inesquecível. "Já tenho essa tranquilidade que fala, né? Marquei no Maracanã com estádio cheio. Um sonho realizado, um estádio de muita história, fazer um gol ali. Era meu sonho desde que cheguei aqui ao Flamengo. Algo que não vou esquecer nunca."

Plata prometeu aos torcedores do Flamengo que no próximo gol que fizer, fará sua comemoração ao estilo 'salsa choke', famoso estilo musical do Equador. "Dancinha do Equador, faltou no meu primeiro gol. No próximo gol, eu vou fazer uma dancinha de 'salsa choke', um tipo de música que a gente gosta muito lá."

Nesta quarta-feira, o Flamengo terá pela frente o Internacional, às 19h, no Beira Rio, em jogo atrasado válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time rubro-negro é o quarto colocado da competição com 54 pontos, enquanto o Colorado ocupa a quinta posição com 52. Líder da competição, o Botafogo tem 64 pontos.