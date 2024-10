Péssimo desempenho fora de casa no 2º turno liga sinal de alerta no São Paulo por Libertadores

Luis Zubeldía não se cansa de dizer que a luta do São Paulo por vaga à Copa Libertadores de 2025 é bastante dura e complicada. Mesmo na sexta colocação, com 51 pontos, o treinador tem um bom motivo para temer a classificação: o péssimo desempenho como visitante no segundo turno, com somente quatro pontos somados em 18 possíveis, risonho desempenho de 22,2%.

No sábado, a equipe empatou com o Criciúma, por 1 a 1, apenas no fim da partida. Antes, já vinha de derrota para o Cuiabá, por 2 a 0. Nos outros quatro jogos do turno, fez 1 a 0 no Cruzeiro, mas perdeu de 2 a 0 do Fluminense, de 2 a 1 do Palmeiras e 1 a 0 do Fortaleza.

Dos últimos sete jogos da equipe no Brasileirão, quatro serão como visitante e diante de rivais duros, a começar pelo Bahia de Rogério Ceni, no dia 5, depois passando por Red Bull Bragantino, Grêmio e, por fim, o líder Botafogo.

Coma semana livre de treinos, o técnico argentino contará com o retorno do lateral-esquerdo Welington e está na expectativa da recuperação do volante Bobadilla para ter força máxima em Salvador, onde no ano passado sofreu, mas venceu por 1 a 0, gol de Caio Paulista aos 52 minutos do segundo tempo.

Sem suspensos, a ideia é repetir os últimos confrontos, nos quais somou duas vitórias contra o Bahia, com 3 a 1 no primeiro turno, em casa, e o 1 a 0 do ano passado. O confronto é direto na briga pela sexta colocação, hoje a última a dar vaga na Libertadores, ainda passando pela fase prévia.

No primeiro turno, a campanha longe do MorumBis também não foi animadora, mas com um aproveito bem maior, de 44,4%. Foram três triunfos, diante de Atlético-GO (3 a 0), Vitória (3 a 1) e Athletico-PR (2 a 1), empates com Internacional (0 a 0), Corinthians (2 a 2) e Juventude (0 a 0), além das derrotas para Flamengo (2 a 1), Vasco (4 a 1), Atlético-MG (2 a 1), somando 12 de 27 pontos possíveis.