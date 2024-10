Marcelo Melo estreia com vitória nas duplas em Paris; Tsitsipas busca dura virada

Marcelo Melo está nas oitavas de final do torneio de duplas do Masters 1000 de Paris. Nesta segunda-feira, ao lado do alemão Alexander Zverev, o brasileiro buscou a virada diante dos norte-americanos Austin Krajicek e Rajeev Ram, parciais de 3/6, 7/6 (7/3) e 10/4.

Brasileiro e alemão precisaram de 1h33 para somar a vitória. Com um começo ruim de jogo e quebra no serviço, eles viram os rivais abrirem logo 4 a 1 no primeiro set. Sem conseguirem reação, acabaram caindo com 6 a 3. O segundo set foi bastante equilibrado e sem quebras até 6 a 6. No tie-break, depois dos 3 a 3, Melo e Zverev emplacaram quatro pontos seguidos e igualaram a partida.

A decisão veio no super tie-break e com os tenistas confirmando o saque até 4 a 4. Foi quando Melo e Zverev conseguiram a quebra e o embalo para o triunfo. Enfileiraram pontos e fecharam por 10 a 4. Os adversários nas oitavas de final serão os cabeças de chave 3 em Paris, o indiano Rohan Bopanna e o australiano Matthew Ebden.

TSITSIPAS BUSCA VIRADA E EVITA VEXAME

O grego Stefanos Tsitsipas teve de suar muito para evitar uma derrota na estreia em Paris. O 10º favorito enfrentou o espanhol Roberto Carballés Baena e perdeu o primeiro set, por 6 a 4. No segundo, saiu com 2 a 0, foi quebrado, novamente aproveitou o break e abriu 4 a 1. Depois, bastou trocar pontos para fechar em 6 a 3.

No set decisivo, a quebra logo no primeiro game acabou decisiva. Sem permitir que o espanhol levasse ponto em seu serviço, o grego teve dois match points na nona parcial no saque de Baena e acabou fechando com novo 6 a 3.

Cabeça de chave 15, o francês Ugo Humbert precisou lutar muito para passar pelo norte-americano Brandon Nakashima. Após três sets, fechou a partida com 6/3, 4/6 e 6/4. Na segunda rodada, um novo tenista dos EUA pela frente: Marcos Giron, que veio do qualificatório e na estreia bateu o chinês Shang Juncheng com 7/6 (8/6) e 7/6 (7/6 (8/6).

Depois de ir até as quartas em Viena, Tomas Machac acabou eliminado na estreia de Paris após sentir uma lesão e precisar abandonar diante do francês Arthur Rinderknech. O checo perdia o segundo set por 5 a 3 após largar com 7/6 (7/3) quando acabou desistindo. Destaque, ainda, para vitórias de Tallon Griekspoor, Miomir Kecmanovic, Alexander Bublik, Martin Etcheverry e Francisco Cerundolo.