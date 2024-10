Manchester United demite Ten Hag e anuncia ex-camisa 10 do clube como interino

Durante sua passagem pelo clube, Ten Hag dividiu a opinião dos torcedores. Antes no Ajax, o técnico foi contratado pelo time inglês com a demissão de Ole Günnar Solskjaer, no fim de 2021. À época, o clube holandês figurava no topo da tabela do torneio de seu país e Ten Hag tinha prestígio em todo o continente europeu.

Em Manchester, o técnico assumiu um elenco que contava com Cristiano Ronaldo entre suas estrelas. Mas o jogador português, ídolo do clube, foi perdendo cada vez mais espaço com a chegada do novo técnico. Poucos meses após a troca do treinador, o atleta anunciou sua ida ao futebol saudita e alfinetou o Ten Hag. "Eu não tenho respeito por ele porque ele não mostra respeito por mim. Se você não tem respeito por mim, eu nunca vou ter respeito por você", disse.

Nos mais de dois anos que passou no comando do United, o holandês esteve à frente do elenco 128 vezes. Conquistou 72 vitórias, obteve 20 empates e sofreu 36 derrotas. A título de comparação, o Ajax, nos quase cinco anos com o técnico, não chegou a esse número de partidas perdidas: foram apenas 29 em 215 jogos.

Nesta temporada europeia, o desempenho do United vem sendo ainda pior. Terminando 2023/24 em oitavo lugar no Campeonato Inglês, o time conseguiu apenas uma vaga na fase de grupos da Liga Europa, na qual fez três partidas, todas terminadas em empate.

No Inglês na atual temporada, os resultados vêm sendo ainda piores. Em nove rodadas, o clube venceu apenas três vezes. Dois empates e quatro derrotas fecham a conta. Em 14º lugar na tabela, o time de Manchester vê o seu rival de cidade, Manchester City, assumir a liderança do torneio com 23 pontos.