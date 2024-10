Guarani aposta em invencibilidade em casa no 2º turno para seguir vivo na Série B

Em situação delicada na Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani terá um duelo complicado com o Novorizontino para seguir vivo na disputa. O time de Campinas aposta no bom desempenho em casa, onde está invicto no segundo turno, para surpreender o adversário.

O Guarani já fez seis jogos no Brinco de Ouro da Princesa no segundo turno. Conquistou vitórias contra Vila Nova (2 a 0), Coritiba (2 a 1), Mirassol (1 a 0) e CRB (2 a 1), além de empates com Santos (1 a 1) e Avaí (0 a 0). Os números representam 77,77% de aproveitamento.

Antes dessa sequência, o Guarani já tinha conseguido uma vitória contra o Brusque, por 1 a 0, no último jogo em casa do primeiro turno. Ou seja, está invicto há sete jogos como mandante.

A campanha é bem oposta ao do primeiro turno, em que teve dez jogos, sendo duas vitórias, três empates e cinco derrotas. O retrospecto dá confiança ao time, ainda mais com um adversário complicado, ocupando a quarta colocação com 57 pontos e brigando pelo título.

O técnico Allan Aal não deve fazer muitas mudanças no time após derrota fora de casa para o Sport, por 4 a 0. A dúvida segue em relação ao quarteto entregue ao departamento médico: o goleiro Pegorari, o lateral-direito Pacheco, o volante Anderson Leite e o atacante Marlon Douglas.

Pegorari, Pacheco e Anderson Leite são considerados titulares e, se tiverem condições, podem voltar ao time. Marlon Douglas, mesmo que consiga voltar, deve ficar como opção no banco de reservas. Nesta rodada, o time bugrino não conta com desfalques por suspensão.

A base do time conta com Vladimir; Heitor, Yan Henrique, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano e Jefferson; Matheus Bueno, Gabriel Bispo e Luan Dias; João Victor e Caio Dantas.

Com 31 pontos, o Guarani ocupa o 20º e último lugar. O primeiro fora da zona de rebaixamento é o CRB, 16º com 36. O jogo diante do Novorizontino, pela 34ª rodada, será realizado nesta terça-feira, às 21h30, no Brinco de Ouro, em Campinas (SP).