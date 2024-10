Bia Haddad sofre queda no ranking e deve terminar temporada fora do Top 10

Beatriz Haddad Maia sofreu uma dura queda no ranking na atualização desta segunda-feira. A tenista brasileira caiu do 10º para o 17º posto em razão dos descontos do título do WTA Elite Trophy que conquistou no ano passado. Bia deve terminar o ano fora do Top 10, mas dentro da lista das 20 melhores do mundo.

A queda de sete posições se deve ao desconto da pontuação que Bia faturou ao se sagrar campeã do Elite Trophy no encerramento da sua temporada, em 2023. A competição não consta no calendário deste ano e teve a pontuação retirada na atualização do ranking desta segunda, o que já era esperado.

Mesmo com a queda, Bia deve encerrar a temporada dentro do Top 20 pelo terceiro ano seguido. Em 2023, era a 11ª do ranking. E, na temporada anterior, figurava no 15º posto. O mais provável é que permaneça na 17ª posição até o fim do calendário deste ano, que termina no mês que vem.