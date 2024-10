América-MG vence jogo direto com o Sport e mantém sonho do acesso na Série B

O América-MG venceu por 2 a 1 o Sport, em partida realizada na noite desta segunda-feira, na Arena Independência, em Belo Horizonte, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Elizari e Brenner marcaram para os mineiros e Fabrício Domínguez diminuiu para os pernambucanos.

Com esta vitória, o América-MG chegou aos 52 pontos e subiu para o sétimo lugar, diminuindo a distância para cinco pontos em relação ao Novorizontino, com 57, em quarto. O Sport manteve os 59 e está em segundo, atrás apenas do líder Santos, que tem 62.

Jogando em casa, o América-MG entrou com a proposta de não deixar o Sport ter espaço. Logo aos oito minutos, após grande jogada de Daniel Júnior, Elizari recebeu na área e fez um bonito gol.

O visitante tentou responder com Igor Cariús aos 10, mas não conseguiu assustar a meta de Elias. O jogo ganhou emoção e aos 19 minutos, Titi Ortíz tentou de falta, mas Ricardo Silva afastou o perigo.

Aos 27 minutos, o time pernambucano chegou novamente. Rafael Thyere tentou finalização com força, mas errou a meta, assustando os mineiros. A resposta foi aos 37, quando Daniel recebeu em boas condições de finalizar, mas errou o domínio e perdeu uma grande chance. Juninho e Gustavo Coutinho ainda protagonizaram bons lances, mas o América-MG foi para o intervalo com a vantagem de 1 a 0.

O América-MG voltou melhor para o segundo tempo. Logo no primeiro minuto, Juninho apareceu em boa jogada ofensiva, mas parou em Caíque França. O Sport tentou responder com Gustavo Coutinho aos 12, mas não teve efetividade. O visitante intensificou a pressão e quase empatou com Titi Ortíz, mas errou a meta.

O time mineiro também tinha espaço para atacar e foi o que ocorreu aos 19 minutos, quando Juninho recebeu na área e após desvio, a bola bateu na mão de Felipinho. O árbitro marcou pênalti para os mineiros. Na cobrança, Brenner bateu cruzado, a bola ainda tocou nas mãos de Caíque França, mas ampliou a vantagem do time da casa.

Mesmo atrás o Sport seguiu no jogo. Aos 33 minutos, Barletta recebeu no ataque e cruzou. Após passe de Zé Roberto, Fabricio Domínguez finalizou na pequena área e diminuiu para os pernambucanos. O jogo ganhou em emoção, mas terminou com vitória do América-MG.

Na próxima rodada, o América-MG enfrenta o Amazonas, na terça-feira (dia 5), às 19h, na Arena da Amazônia, em Manaus (AM). No mesmo dia, o Sport encara o Operário, às 18h30, no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR).

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 2 X 1 SPORT

AMÉRICA-MG - Elias; Mateus Henrique, Ricardo Silva, Lucão e Nicolas; Alê, Juninho (Vinícius) e Elizari (Moisés); Daniel Júnior (Davó), Rodriguinho (Daniel Borges) e Brenner (Wallison). Técnico: Lisca.

SPORT - Caíque França; Igor Cariús (Di Plácido), Rafael Thyere, Chico e Dalbert (Felipinho); Felipe (Pedro Vilhena), Fabrício Domínguez, Lucas Lima e Barletta; Titi Ortíz (Wellington Silva) e Gustavo Coutinho (Zé Roberto). Técnico: Pepa.

GOLS - Elizari, aos oito minutos do primeiro tempo; Brenner, aos 22 e Fabrício Domínguez aos 33 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alê e Elizari (América). Felipe e Zé Roberto (Sport).

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

RENDA - R$ 17.683,00.

PÚBLICO - 1.889 torcedores.

LOCAL - Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).