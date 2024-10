Sainz agradece apoio de torcida após a corrida e exalta equipe: 'Queria dar vitória à Ferrari'

Depois de vencer a segunda corrida na temporada 2024 da Fórmula 1 no Grande Prêmio do México, o espanhol Carlos Sainz recebeu o incentivo da torcida local nas arquibancadas. "Incrível essa torcida. O fim de semana foi intenso e senti que eles torceram muito por mim", disse o vencedor da prova deste domingo.

Na sequência, o piloto que está de saída da Ferrari, disse que o lugar mais alto do pódio teve um sabor especial. "Precisava vencer e queria dar uma vitória à Ferrari antes de deixar a equipe".

O fim de semana deu muito certo para Sainz. O espanhol já tinha brilhado no treino classificatório ao conquistar a pole. Da última vez que partiu da posição de honra no grid, na etapa de Singapura de 2023, ele venceu a prova. Na atual temporada, o ferrarista já possuía um triunfo: no GP da Austrália, aproveitando uma rara quebra do líder do campeonato Verstappen.

Para ele, o ponto alto da corrida foi a ultrapassagem sobre o Verstappen. "Estava com muita confiança. Ele estava meio longe, mas fui para cima e consegui fazer a ultrapassagem".

Falando especificamente sobre a ação, ele disse que não pensou muito na melhor maneira de efetuar a manobra, apenas sabia que tinha que atacar o atual líder do Mundial de Pilotos.

"Para ser honesto, não me preparei. Fiquei um pouco irritado no começo, tendo perdido a posição para ele e disse que precisava surpreendê-lo de uma forma ou de outra, pois é muito difícil ultrapassar Max. Ele provou isso muitas vezes", apontou. "Eu estava um pouco atrás, mas disse: 'não tenho nada a perder, vou jogar por dentro'. Estava muito confiante nos freios na curva 1", finalizou.