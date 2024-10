Maguila deixa instituto de boxe para 250 alunos por inclusão social

Com uma sala de 780 m², composta por um ringue e sacos de pancadas, o local recebe os alunos partir de dez anos de idade para aulas às terças e quintas, em quatro períodos (9h -10h, 10h -11h, 14h -15h e 15h -16h).

"Lamentamos o falecimento de um grande ídolo como o Maguila, mas por outro lado ele deixa um legado. O trabalho social do Instituto é incrível e a Secretaria de Esportes do Estado se orgulha de poder abrigar as aulas e oferecer esporte de qualidade a tantas pessoas", disse a secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, coronel Helena Reis.

O projeto, que não tem o objetivo de revelar atletas promissores, já conta com uma conquista importante. Elhem Taynara, de 25 anos, coma 30 vitórias e em 2019 tornou-se a primeira mulher a vencer a Forja dos Campeões, tradicional torneio de boxe amador.

Já Vera Lúcia, de 73 anos, que treina boxe desde 2017, te uma história. "O boxe mudou tudo na minha vida, corpo e mente. Vou às aulas toda terça e quinta. Nesses dias, não há nada mais importante que a minha aula de boxe. Falto até a casamento se for preciso."

A Vila Olímpica Mário Covas fica na Rodovia Raposo Tavares - Km 19,5, Zona Oeste da capital. Para se inscrever nas aulas de boxe, basta comparecer ao equipamento às quintas, das 10h às 16h, portando documento com foto, atestado médico e, para o caso de estudantes, declaração escolar.

Maguila, que lutou boxe de 1983 a 2000, com 77 vitórias (61 nocautes), sete derrotas e um empate, foi campeão Sul-Americano, das Américas e chegou a segundo lugar no ranking do Conselho Mundial de Boxe.