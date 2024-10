Juventude anuncia Fábio Matias para substituir Jair Ventura na reta final do Brasileiro

Buscando recuperação após entrar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Juventude fechou, neste domingo, a contratação do treinador Fábio Matias, de 45 anos, que comandará a equipe na reta final da temporada.

O técnico, que estava livre no mercado, foi anunciado pelo clube gaúcho no fim da tarde para substituir o técnico Jair Ventura. Esta será a terceira experiência profissional de Fábio no futebol brasileiro. O comandante já treinou as categorias de base de Rio Branco-SP, União Barbarense, Desportivo Brasil, Grêmio, Internacional, Figueirense, Flamengo e Red Bull Bragantino.

No futebol profissional, Matias comandou o Red Bull Bragantino II na Série A3 do Campeonato Paulista de 2023, e na atual temporada foi auxiliar técnico do Botafogo-RJ e treinou o Coritiba, na Série B do Brasileiro, onde conquistou apenas uma vitória em oito confrontos.

O novo comandante substitui Jair Ventura que foi demitido após a derrota por 4 a 2 contra o Flamengo, na última rodada, no Maracanã. Seu primeiro desafio será no próximo sábado, quando a partir das 18h30 encara o Fortaleza, no estádio Alfredo Jaconi, pela 32.ª rodada do Brasileirão.

Fábio Matias assume o Juventude na 17ª colocação da tabela de classificação, com 34 pontos, mesmo número de Red Bull Bragantino e Athletico-PR, primeiros times fora da zona de rebaixamento.